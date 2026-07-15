Rebecca Siemoneit-Barum rechnet mit Rettungskräften ab

Schreckmoment für Rebecca Siemoneit-Barum (48): Die ehemalige Lindenstraße-Darstellerin erlitt am Wochenende in einem Supermarkt einen Schwächeanfall. Beim Bezahlen an der Kasse wurde ihr plötzlich schwindelig – sie sei "fast in Ohnmacht gefallen", wie sie jetzt auf Instagram berichtete. Als mutmaßliche Ursache nennt sie akuten Bluthochdruck. Obwohl sie sofort den Notruf verständigte, fühlt sich die Schauspielerin von den Rettungskräften im Stich gelassen.

Laut Rebecca nahmen die alarmierten Sanitäter ihre Beschwerden überhaupt nicht ernst. Die TV-Bekanntheit berichtet, sie sei von den Rettungskräften "unfreundlich" behandelt worden und habe sich alleingelassen gefühlt. Auch der Arzt, den sie am nächsten Morgen aufsuchte, habe ihr nach eigener Aussage nicht weiterhelfen können. Laut Blick kritisierte Rebecca vor allem dessen mangelnde Kenntnisse über Beschwerden in den Wechseljahren. "Jemand, der absolut nichts davon versteht", erklärte sie enttäuscht und zog das bittere Fazit: "Danke für nichts!" Inzwischen habe sie einen Termin bei einer Spezialistin vereinbart – allerdings erst im August.

Rebecca Siemoneit-Barum wurde einem breiten Publikum durch ihre Rolle als "Iffi" Zenker in der Kultserie "Lindenstraße" bekannt, in der sie fast 30 Jahre lang zu sehen war. Privat durfte sie sich zuletzt über einen ganz besonderen Glücksmoment freuen: Die Schauspielerin wurde erstmals Oma und machte die Geburt ihres Enkels Henry stolz auf Instagram öffentlich. Umso mehr dürfte sie nun hoffen, dass sich auch ihre gesundheitlichen Probleme bald klären. Ob ihr der Termin bei der Spezialistin nun endlich Klarheit verschaffen wird, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Rebecca Siemoneit-Barum, Schauspielerin

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ActionPress/Christoph Hardt / Future Image Rebecca Siemoneit-Barum, Schauspielerin