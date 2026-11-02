Nach Hochzeit: Europameisterin Ciara Mageean ist verstorben

Die irische Leichtathletin Ciara Mageean (†34) ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Ihre Familie teilte die traurige Nachricht am Sonntag auf Facebook mit. Demnach erlag die frühere Europameisterin am Morgen einer Darmkrebserkrankung. Ciara hatte ihre Diagnose zuvor öffentlich gemacht. Dabei hatte sie auch verraten, dass der Krebs bereits in ihre Leber gestreut hatte. Nun müssen ihre Angehörigen von der erfolgreichen Mittelstreckenläuferin Abschied nehmen. Die Olympiateilnehmerin hinterlässt nicht nur sportlich eine große Lücke: Für ihre Familie war sie eine geliebte Tochter und Schwester, nach ihrer Hochzeit zudem Ehefrau. Auch enge Freunde trauern um sie. Mit ihrem Tod endet das Leben einer Athletin, die Irland jahrelang auf internationaler Bühne vertreten und dabei bedeutende Erfolge gefeiert hatte. Im Mittelpunkt der Mitteilung steht jedoch vor allem der Mensch hinter den sportlichen Leistungen.

In ihrem Abschiedsbeitrag auf Facebook beschreibt die Familie, welche Bedeutung die Athletin für ihre Angehörigen und für viele weitere Menschen hatte. "Sie war eine geliebte Tochter, Schwester, Ehefrau, Freundin und Inspirationsquelle für so viele, und sie wird zutiefst vermisst werden", heißt es in dem auf Facebook veröffentlichten Statement. Damit erinnern die Angehörigen nicht nur an Ciaras familiäre Rollen, sondern auch an ihren Einfluss auf zahlreiche Menschen. Weitere Einzelheiten zu den Umständen ihres Todes nannte die Familie in ihrer Mitteilung nicht. Auch dazu, wie lange die Läuferin bereits gegen den Darmkrebs gekämpft hatte, enthält die Mitteilung keine Angaben. Ebenso bleibt offen, wann Ciara geheiratet hatte. Fest steht lediglich, dass ihre Liebsten nun um eine Tochter, Schwester, Ehefrau und enge Freundin trauern. Die Nachricht von ihrem frühen Tod rückt damit neben ihrer großen Karriere besonders ihre engen persönlichen Verbindungen in den Mittelpunkt.

Ciara gehörte über Jahre zur internationalen Spitze im Mittelstreckenlauf. Den größten Erfolg ihrer Karriere feierte die Irin über 1.500 Meter, als sie sich auf dieser Strecke den Europameistertitel sicherte. Darüber hinaus vertrat sie ihr Heimatland mehrfach bei Olympischen Spielen. 2016 ging die Läuferin in Rio de Janeiro an den Start. Später nahm sie auch an den wegen der Coronapandemie erst 2021 ausgetragenen Spielen von Tokio 2020 teil. Damit war Ciara über einen langen Zeitraum auf den bedeutendsten Bühnen ihres Sports präsent. Neben diesen sportlichen Erfolgen stellt die Familie in ihrem Abschiedsgruß jedoch vor allem die persönlichen Rollen der Athletin in den Vordergrund. Sie hebt ebenso hervor, wie wichtig die Athletin als Tochter, Schwester, Ehefrau und Freundin war. Die Würdigung verbindet damit ihre Erfolge auf der Laufbahn mit der persönlichen Bedeutung, die Ciara für die Menschen in ihrem direkten Umfeld und weit darüber hinaus hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ciara Mageean aus Irland nach dem Halbfinale über 1500 Meter bei der Leichtathletik-WM 2023 in Budapest

Anzeige Anzeige

Getty Images Ciara Mageean feiert bei der Leichtathletik-EM 2024 in Rom ihre Goldmedaille über 1500 Meter

Anzeige Anzeige