Sorge um Miley Cyrus nach ihrem ehrlichen Bühnen-Geständnis

Miley Cyrus (33) hat bei ihrer zweitägigen Konzertreihe im Hollywood Bowl im Oktober für Unruhe gesorgt. Nach vier Jahren, in denen die Sängerin weitgehend auf große Bühnenauftritte verzichtet hatte, warfen einige Fans ihr vor, Teile ihrer Hits nicht vollständig selbst gesungen zu haben. Außerdem habe sie auf der Bühne wenig motiviert gewirkt. Beim Abschlusskonzert ging Miley schließlich selbst auf ihre Gefühlslage ein. "Es fällt mir schwer, hier oben zu stehen und diese Show zu spielen. Es fühlt sich für mich nicht mehr so natürlich an wie früher", erklärte sie laut Daily Mail offen. Hinter ihrem Auftritt soll jedoch mehr als bloße Nervosität stecken. Ein Vertrauter erklärte gegenüber dem Blatt, dass die Sängerin derzeit beruflich wie privat unter großem Druck stehe. Sie versuche herauszufinden, wie ihr nächstes Kapitel aussehen könne und wer sie abseits ihrer öffentlichen Rolle als Miley Cyrus eigentlich sein wolle.

Eigentlich sollte ihr Album "Bass Persuades" den Start in eine neue Karrierephase markieren. Die Platte schaffte zunächst überraschend den Sprung an die Spitze der Billboard 200. Damit landete Miley zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren wieder an der Spitze. Bereits in der zweiten Woche folgte allerdings ein drastischer Einbruch auf Rang 157. Laut Daily Mail ist das der stärkste Absturz, den das Album einer Künstlerin von Platz eins aus jemals in der Geschichte der US-Charts hingelegt hat. Gleichzeitig kommt Mileys geplanter Neustart als Schauspielerin offenbar nicht voran. Wie ein Insider verriet, interessiert sich Miley für ernsthafte Rollen in Film oder Fernsehen, mit denen sie eine andere Seite von sich zeigen könnte. Passende Drehbücher und Angebote seien bislang jedoch ausgeblieben. Eine Tournee kommt für die Sängerin ebenfalls nicht infrage. Bei "Good Morning America" erklärte Miley 2025: "Es ist wirklich schwer, nüchtern zu bleiben, wenn man unterwegs ist, und das ist eine wirklich wichtige Säule der Stabilität in meinem Leben. Es ist wirklich schwer, auf Tour psychisch gesund zu bleiben."

Mileys Nüchternheit spielt seit Jahren eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Seit 2017 verzichtet sie auf Marihuana, seit 2020 auch auf Alkohol. Während der Coronapandemie erlitt sie nach eigener Aussage einen Rückfall. Im Mai 2025 bezeichnete sie ihre Nüchternheit als lebensverändernd und als etwas, das sie unbedingt brauche. Privat ist Miley seit 2025 mit Musiker Maxx Morando (27) verlobt, mit dem sie zuvor fast vier Jahre liiert war. Insider berichteten der Daily Mail jedoch von gelegentlichen Machtkämpfen zwischen den beiden: Miley trete bestimmend auf, Maxx setze ihr Grenzen. Zusätzlich belaste sie der Tod ihrer Patentante Dolly Parton (†80). Die Countryikone sei für sie eine wichtige Ratgeberin gewesen. Im Hollywood Bowl erinnerte Miley unter Tränen mit "Jolene" an Dolly. Halt findet sie auch in ihrer Familie: Nach früheren Spannungen schwärmte die Musikerin im Juni 2025 auf Instagram, ihre Mutter Tish Cyrus (59) sei ihre beste Freundin. Auch das Verhältnis zu ihrem Vater Billy Ray Cyrus (65) habe sich gebessert. "Jetzt, in meinen Dreißigern, hat die Familie für mich oberste Priorität. Ich bin im Reinen mit dem Wissen, dass Brücken gebaut wurden und die Zeit viel Heilung gebracht hat."

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Getty Images Miley Cyrus bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

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Getty Images Miley Cyrus bei den Palm Springs International Film Awards

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