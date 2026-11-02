Nach Geburt: Hailey Bieber spricht über ihre PMDS-Diagnose

Hailey Bieber (29) spricht offen über eine Erkrankung, mit der sie nach der Geburt ihres Sohnes Jack im Jahr 2024 zu kämpfen hatte. Im Gespräch mit WWD machte das Model öffentlich, dass bei ihr eine prämenstruelle dysphorische Störung, kurz PMDS, diagnostiziert wurde. Die Erkrankung kann in den Tagen vor der Periode heftige Beschwerden hervorrufen, und zwar sowohl seelisch als auch körperlich. Für Hailey begann der Kampf damit nach der Geburt ihres ersten Kindes mit Ehemann Justin Bieber (32). "Nachdem ich meinen Sohn bekommen hatte, hatte ich ein wenig damit zu kämpfen, und es gibt einfach nicht viele Gespräche oder Forschung dazu", berichtete die Unternehmerin gegenüber WWD. Ihre Beschwerden und die anschließende Diagnose folgten damit auf eine Phase, die durch die Geburt und die erste Zeit als Mutter ohnehin von zahlreichen körperlichen Veränderungen geprägt war.

Deshalb will Hailey offen über Themen der Frauengesundheit sprechen, die bislang kaum erforscht sind. Der Austausch habe ihr selbst geholfen, sich mit ihren Beschwerden nicht allein zu fühlen. "Gespräche geben mir persönlich das Gefühl, weniger allein zu sein. Wenn wir uns miteinander identifizieren und Gespräche führen können, in denen wir aufeinander eingehen und über die Dinge reden, mit denen wir zu tun haben und mit denen wir kämpfen, fühlt es sich meiner Meinung nach weniger wie eine einsame Reise an", erklärte sie gegenüber WWD. Auch in ihrem Umfeld seien gynäkologische Erkrankungen präsent. So leide ihre Schwester am polyzystische Ovarialsyndrom. Mehrere Freundinnen hätten unter anderem mit Endometriose und anderen spezifischen Frauenleiden zu tun. Passend zu diesem Engagement unterstützt auch ihre Kosmetikmarke Rhode die Forschung: Das 2025 von e.l.f. Beauty übernommene Unternehmen will innerhalb von drei Jahren 4 Millionen Euro an die gemeinnützige Foundation For Women's Health spenden. Mit dem Geld sollen Lücken in der Forschung zur Frauengesundheit geschlossen werden.

Die Zeit rund um Jacks Geburt war für Hailey auch aus anderen Gründen intensiv. Im Podcast "SHE MD" hatte sie bereits offengelegt, dass ihre Schwangerschaft nicht geplant gewesen sei. Ihre Gynäkologin Dr. Thaïs Aliabadi hatte ihr zunächst sogar davon abgeraten, schwanger zu werden. Der Grund dafür war ein Septum in Haileys Gebärmutter, das nach Einschätzung der Ärztin vor einer Schwangerschaft behandelt werden sollte. Im Gespräch mit WWD blickte Hailey nun auf diese Phase zurück. Dabei betonte sie, wie viele körperliche Vorgänge in dieser Zeit zusammenspielen. Das betreffe nicht nur die Monate der Schwangerschaft selbst, sondern ebenso die Entbindung und bereits die Phase vor einer Geburt.

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Getty Images Hailey Bieber bei der sechsten Academy Museum Gala in Los Angeles

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit Sohn Jack, März 2026

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