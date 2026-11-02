"Dachte, das wäre ich": Kylie staunt über Lisa Rinnas Look

Lisa Rinna (63) hat sich an Halloween in eine ganz andere Person verwandelt – und zwar in Kylie Jenner (29)! Für einen Instagram-Auftritt stellte die Schauspielerin den viel beachteten Look nach, den der Realitystar bei der Premiere von "Marty Supreme" getragen hatte. Genau wie das Original zeigte sich Lisa dabei in einem freizügigen orangefarbenen Kleid mit Cut-outs. Eine lange dunkle Perücke und das passende Make-up machten die Verwandlung der 63-Jährigen verblüffend echt. Die Ähnlichkeit war so groß, dass selbst Kylie beim Anblick der Bilder offenbar stutzte. Unter dem Beitrag kommentierte die Unternehmerin überrascht: "Dachte, das wäre ich." Ganz allein war Lisa bei ihrer Kostümaktion übrigens nicht. An ihrer Seite war Michael Gelman zu sehen, der für den gemeinsamen Auftritt in die Rolle von Kylies Partner Timothée Chalamet (30) schlüpfte.

Als Vorlage für das Halloweenkostüm diente Kylies Auftritt im Dezember 2025. Damals hatte sie Timothée zur Premiere von "Marty Supreme" begleitet und mit ihrem gewagten Outfit für Aufsehen gesorgt. Nicht nur Kylie selbst musste bei Lisas Halloweenverkleidung offenbar zweimal hinschauen. Auch zahlreiche Fans hielten die Schauspielerin auf den ersten Blick beinahe für ihren Zwilling. "Wow, mein Gehirn hatte einen Kurzschluss. Ich dachte, das wäre Kylie", schrieb ein verblüffter Nutzer unter dem Instagram-Beitrag. Ein anderer gab zu: "Ich konnte nicht erkennen, ob das Lisa als Kylie oder Kylie als Lisa ist." Eine weitere Reaktion lautete schlicht: "Mir ist die Kinnlade heruntergefallen." Damit war die Begeisterung in der Kommentarspalte noch längst nicht vorbei. Einige Fans gingen sogar noch einen Schritt weiter und befanden, Lisa sei "heißer als das Original". Andere feierten sowohl die verblüffende Ähnlichkeit mit Kylie als auch den "ikonischen" Look, mit dem Lisa ihren Halloween-Auftritt inszenierte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lisa Kylie und Timothée mit einer Portion Humor nachahmt. Bereits im April 2026 stellte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Harry Hamlin die viel beachteten Urlaubsbilder des Paares nach. Während Lisa damals die verträumten Posen der Unternehmerin imitierte, präsentierte Harry in schwarzer Badehose seine Muskeln. Die Aktion kam gut an: Sowohl prominente Bekannte als auch die gemeinsamen Töchter Delilah Belle Hamlin und Amelia Gray Hamlin (25) reagierten begeistert auf die Nachahmung. Lisa und Harry sind seit 1997 verheiratet und gelten seit vielen Jahren als festes Hollywoodpaar. Im Podcast "Dinner's on Me with Jesse Tyler Ferguson" sprach die Schauspielerin offen über ihre langjährige Ehe. "Wir sind Menschen, und ich denke, es ist sehr wichtig, seine Menschlichkeit zu zeigen", erklärte sie dort. Zudem betonte Lisa, dass eine jahrzehntelange Ehe und das gemeinsame Großziehen einer Familie nicht einfach seien – insbesondere im Umfeld von Hollywood.

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Instagram / lisarinna Lisa Rinna verkleidet als Kylie Jenner

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Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme" im Dezember 2025

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