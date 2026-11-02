Natascha Ochsenknecht fordert 20.000 Euro von Ex Umut

Bei Natascha Ochsenknecht (62) und ihrem Ex-Verlobten Umut Kekilli (42) geht es plötzlich ums Geld! Ganze neun Jahre nach ihrer Trennung sitzen sich die beiden in dem Realityformat "Eating with my Ex VIP" wieder direkt gegenüber, doch harmonisch verläuft das Wiedersehen keineswegs. Direkt beim gemeinsamen Essen konfrontiert die Designerin den ehemaligen Fußballer mit einer offenen Forderung über 20.000 Euro, wobei es ursprünglich sogar um eine deutlich höhere Summe gegangen sein soll. Das Geld war laut Bunte eigentlich für die Finanzierung eines Ladens bestimmt, in dem Umut als Geschäftsführer einsteigen sollte. Doch anstatt die Schulden einzuräumen, verlangt er erst einmal einen schriftlichen Nachweis für die Forderung – und bringt Natascha mit dieser Reaktion sichtlich auf die Palme. Ob und wie die beiden ihren Geldstreit beilegen werden, bleibt vorerst völlig offen, denn eine Einigung ist bei dem Treffen jedenfalls nicht in Sicht.

Für Natascha steht dabei nicht nur die reine Höhe des Betrags im Vordergrund, sondern vor allem das Prinzip. "Geld ist für mich eine Ehrensache", stellt sie klar und wünscht sich von ihrem Ex vor allem Ehrlichkeit sowie eine eindeutige Aussage, ob sie die Summe jemals wiedersehen wird. "Sag mir doch ins Gesicht: Du wirst die Summe nie sehen!", fordert die Realitydarstellerin direkt. Trotz der hitzigen Auseinandersetzung bereut sie ihre Teilnahme an der Show keineswegs: "Für mich war es eine sehr gute Entscheidung", betont Natascha im Gespräch mit dem Blatt. Umut blickt dagegen mit eher gemischten Gefühlen auf das Wiedersehen zurück, da er der Meinung ist, dass seine Ex bei einigen Themen in der Sendung maßlos übertrieben habe. Eine gemeinsame Sichtweise haben die beiden also auch nach Ende der Dreharbeiten nicht gefunden.

Natascha und Umut waren rund neun Jahre lang ein Paar und zeitweise sogar verlobt, bis ihre Beziehung unter anderem an einem angeblichen Seitensprung des Sportlers endgültig zerbrach. In der Show bezeichnete Umut seine damalige Untreue als einen der größten Fehler seines Lebens, doch für Natascha gab es damals keine zweite Chance: "Dann war für mich Schluss", erinnert sie sich. Dass sie der Streit ums Geld bis heute so stark mitnimmt, hat auch mit ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit zu tun. Nach eigener Darstellung hatte die Mutter von drei Kindern bereits während ihrer schwierigen Scheidung von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (70), mit dem sie viele Jahre verheiratet war, belastende Erfahrungen mit finanziellen Auseinandersetzungen gemacht. Die damaligen Konflikte haben ihren heutigen Umgang mit dem Thema Geld nach ihren eigenen Angaben nachhaltig geprägt.

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Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli bei der Remus Lifestyle Night 2017

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Getty Images Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht

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Imago Natascha und Uwe Ochsenknecht bei der Après-Sail-Party des BMW Sailing Cup im Jahr 2008