Amanda Bynes zeigt ihre neue Figur nach Ozempic-Abnahme

Amanda Bynes (40) hat sich beim Einkaufen in Los Angeles von einer freizügigen Seite gezeigt. Daily Mail veröffentlichte Fotos, die belegen, wie die frühere Kinderdarstellerin am Dienstag eine Filiale der Supermarktkette 7-Eleven verließ. Dabei setzte sie ihre deutlich schlankeren, trainierten Beine in besonders knappen Shorts in Szene. In den Händen hielt sie zwei Energydrinks. Seit einiger Zeit schon macht die Schauspielerin ihre Verwandlung immer wieder öffentlich: Erst wenige Tage zuvor hatte die Musikerin ihren neuen Look in einem kurzen Clip auf Instagram gezeigt. Zehn Sekunden lang gab sie darin einen Vorgeschmack auf ihren kommenden Song "Trap House". Zu sehen war Amanda mit auffälligem schwarzem Augen-Make-up, einem körpernahen silberfarbenen Metallic-Oberteil, einer weiten Cargohose und Sneakern. Außerdem führte sie eine kurze Choreografie vor. Das vollständige Musikvideo soll laut der Schauspielerin schon bald erscheinen.

Entstanden ist der Track in Zusammenarbeit mit den Indiekünstlern und Produzenten Zabba und Lil Dexx für die Create Music Group. Ganz ohne Kritik blieb der Teaser allerdings nicht: In den Kommentaren mutmaßten einige Nutzer, das Video sei mit künstlicher Intelligenz erstellt worden. Zu diesen Vorwürfen äußerte sich Amanda laut Daily Mail zunächst nicht. Den Wunsch, Gewicht zu verlieren, hatte die Schauspielerin bereits im Juni 2025 öffentlich gemacht. Damals erklärte sie, Ozempic nutzen zu wollen, nannte rund 59 Kilogramm als Ziel und begründete den Schritt damit, sich auf Paparazzifotos besser gefallen zu wollen. Im November 2025 berichtete sie dann von etwa neun Kilogramm Gewichtsverlust.

Nach anfänglicher Gewichtszunahme durch das Medikament würden die Injektionen mittlerweile bei ihr wirken, erklärte sie. Im Dezember teilte Amanda mit, von rund 82 auf etwa 69 Kilogramm abgenommen zu haben. Insgesamt soll sie nach eigenen Angaben und Einschätzungen von Experten mithilfe des Medikaments Ozempic bislang rund 18 Kilogramm verloren haben. Schon 2024 hatte sie erzählt, wegen Depressionen rund neun Kilogramm zugenommen zu haben. Auch über weitere optische Veränderungen und Eingriffe sprach sie offen: Neben Lippenfillern ließ sie 2023 eine Lidstraffung vornehmen, die ihr nach eigenen Worten mehr Selbstvertrauen gegeben habe.

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Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

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Instagram / amandapandapandapanda Amanda Bynes zeigt ihren Gewichtsverlust

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