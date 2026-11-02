Kylie Jenners Zigaretten-Kampagne sorgt mächtig für Empörung

Kylie Jenner (29) sorgt mit ihrer neuesten Werbekampagne für mächtig Wirbel im Netz. Für ihre Modemarke Khy ließ sich der Realitystar in Los Angeles in Schwarz-Weiß ablichten. Auf den Bildern trägt sie offenbar nichts außer einem riesigen Mantel und hält eine Zigarette in der Hand. Zahlreiche Follower kritisieren diese Darstellung scharf. Sie werfen der 29-Jährigen vor, das Rauchen trotz der bekannten Gesundheitsgefahren verführerisch und cool erscheinen zu lassen. Vor allem wegen Kylies vieler junger Fans halten sie die Motive für problematisch. Die Unternehmerin selbst äußerte sich auf Instagram zur nächtlichen Kulisse der Aufnahmen, ging dabei aber nicht auf die Zigarette ein: "Die Nächte in L.A. haben etwas, das ich schon immer geliebt habe. Die Lichter, die Energie, die Art, wie sich die Stadt nach Einbruch der Dunkelheit anfühlt. Wir wollten ein wenig von diesem Gefühl in unsere neueste Khy-Kollektion einbringen."

Von dieser Nachtromantik wollen viele Nutzer in den Kommentaren unter den Kampagnenmotiven allerdings wenig wissen. Viele stören sich daran, dass ausgerechnet eine Zigarette Teil der Inszenierung ist. Dabei geht es ihnen nicht nur um die Botschaft, die das Accessoire an jüngere Follower sendet. Etliche Kritiker bringen auch das Thema Sucht und die Gefahr von Lungenkrebs ins Spiel. Ein besorgter Nutzer schreibt: "Ich bete für alle, die mit einer Sucht kämpfen, dass sie davon geheilt werden können." Ein anderer stellt die Kampagne ganz direkt infrage: "Warum ermutigt sie zum Rauchen?" Besonders ausführlich macht ein weiterer Follower seinem Ärger Luft. "Ich bin wirklich enttäuscht, dass Zigaretten wieder als 'cool' und 'sexy' dargestellt werden. Bei allem, was wir über Lungenkrebs wissen, dachte ich wirklich, wir hätten uns darüber hinausentwickelt. Sehr, sehr enttäuschend", lautet der Kommentar unter den Bildern. Damit richtet sich die Kritik nicht nur gegen Kylies Pose, sondern vor allem gegen die glamouröse Einbindung des Rauchens in die Werbung für ihre Modemarke.

Dass sich Kylie mit Zigarette in den sozialen Medien zeigt, ist nicht neu. In einer früheren Bilderreihe war die Unternehmerin mit einer Gesichtsmaske, einem Weinglas und einer Zigarette zu sehen. Auch damals ärgerten sich Fans darüber, dass sie Rauchen und Hautpflege miteinander kombinierte. Über ihre Gewohnheit sprach Kylie später offen mit Jake Shane im Podcast "Therapuss". Als der Moderator sagte: "Oh, Zigaretten sind so was von wieder angesagt", stimmte sie ihm sofort zu: "Oh, Zigaretten sind so was von wieder angesagt." Zudem verriet der Realitystar, bereits seit Jahren zu rauchen, dies aber lange nicht öffentlich gezeigt zu haben. "Gott sei Dank habe ich mich so viele Jahre lang versteckt", sagte sie in dem Gespräch. Kylie bezeichnete sich zugleich als Gelegenheitsraucherin. Vor allem wenn sie Alkohol trinke oder einen Sommer in Europa verbringe, greife sie zur Zigarette. Nach dem Interview wollten Kylie und Jake noch gemeinsam rauchen. Ihre Begründung: "Weil wir unseren Wein hatten."

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Imago Kylie Jenner im Mai 2026

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner raucht

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