"Bombe platzen": Nico Legat und Laura kündigen Großes an

Bei Nico Legat (28) und Laura Parrinello steht offenbar etwas Großes an! Kurz vor dem Finale von Das Sommerhaus der Stars haben die Realitystars Neuigkeiten angekündigt, die ihr gemeinsames Leben auf den Kopf stellen sollen. Worum es genau geht, verraten die beiden noch nicht. Fest steht nur, wann das Geheimnis gelüftet wird: am Dienstag, dem 3. November, um 22:30 Uhr in einem Beitrag des RTL-Magazins "Extra". In ihrer Instagram-Story macht Laura ihre Follower schon jetzt neugierig: "Leute, morgen um 22:30 Uhr kommt ein Beitrag bei 'Extra' von Nico und mir. Es wird eine fette Bombe platzen, die unser Leben komplett verändern wird. Bleibt respektvoll!" Auch ihr Freund meldet sich in einem ersten Teaser von RTL zu Wort und deutet an, dass es sich um etwas Erfreuliches handelt. "Hey ihr Lieben, ich habe gute Neuigkeiten. Das erfahrt ihr am Dienstag bei 'Extra'", erklärt der Realitystar. Weitere Einzelheiten verraten die beiden vor der Ausstrahlung jedoch nicht.

Was genau hinter der Ankündigung steckt, lassen Nico und Laura also noch offen. Ihre Worte von "guten Neuigkeiten" und einer Nachricht, die "unser Leben komplett verändern" wird, befeuern jedoch die Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft. Bestätigt ist ein Baby bislang allerdings ausdrücklich nicht. Gewissheit soll erst die Ausstrahlung von "Extra" bringen. Pikant: Die Enthüllung fällt auf denselben Abend, an dem bei RTL auch das Finale von "Das Sommerhaus der Stars" läuft. Das anschließende Wiedersehen der Kandidaten läuft bei RTL+. Nico und Laura selbst hatten die Realityshow wegen einer Verletzung vorzeitig verlassen. Langweilig wurde es mit den beiden bis dahin aber nicht. Unter anderem machte das Paar vor laufenden Kameras einen Schwangerschaftstest. Außerdem sorgte der Fremdgeh-Eklat um Nico und Anya Elsner (22) für reichlich Gesprächsstoff.

Dass sich Nico und Laura gemeinsame Kinder wünschen, ist kein Geheimnis. Deshalb kursieren bereits seit mehreren Wochen Gerüchte über möglichen Nachwuchs bei den beiden. Vor rund sieben Wochen hatte sich sogar Nicos frühere Affäre Anya Elsner zu den Schwangerschaftsspekulationen geäußert. Dabei deutete sie an, mehr über die Situation zu wissen. Eine Bestätigung von Nico und Laura blieb damals allerdings aus. Während der Ausstrahlung von "Das Sommerhaus der Stars" mussten Nico und Laura einiges an Gegenwind aus der Öffentlichkeit einstecken. Die beiden betonten jedoch immer wieder, dass sie die schwierige Zeit als Paar noch stärker zusammengeschweißt habe. Ein Paar sind die Realitystars seit ungefähr einem Jahr. Auch familiär soll sich bei Nico zuletzt einiges getan haben: Er soll sich inzwischen wieder mit seinem Vater Thorsten Legat (57) versöhnt haben.

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Imago Nico Legat und Freundin Laura bei der Premiere von Survivor Germany im Cinenova Köln

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RTL / Lena-Luise Grellert Nico Legat und seine Freundin Laura, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2026

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