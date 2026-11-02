Darum will Shay Mitchell trotz Traumbeziehung keine Hochzeit

Shay Mitchell (39) hat keine Pläne, vor den Traualtar zu treten. Im Podcast "Khloé in Wonder Land" von Khloé Kardashian (42) sprach die Schauspielerin jetzt offen darüber, warum sie ihren langjährigen Partner Matte Babel (46) nicht heiraten möchte. Für Shay ist eine Hochzeit kein notwendiger Schritt im Leben und auch kein persönlicher Wunsch, den sie unbedingt verwirklichen möchte. Ihren Partner Matte Babel kennt sie bereits seit ihrer Jugend, offiziell liiert sind die beiden seit 2017. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Atlas und Rome. Die Mädchen fragen ihre Eltern immer wieder, weshalb sie bislang nicht geheiratet haben. Darauf hat Shay eine klare Antwort parat: "Mama und Papa sind Partner. Ich wollte einfach keine Hochzeit. Ich brauche das nicht. Es ist nichts, was ich mir wünsche."

Vor allem die ältere Tochter Atlas scheint sich sehr für das Thema Liebe, Verlobung und Hochzeit zu begeistern. Erfährt sie von einer bevorstehenden Hochzeit im Familien- oder Freundeskreis, möchte sie laut Shay jedes Detail erfahren. Die Schauspielerin vermutet, dass auch Filme und Bücher ihre romantischen Vorstellungen prägen. Schließlich werde dort häufig das klassische Märchenende vermittelt: Die Hauptfigur findet ihren Prinzen und reitet mit ihm gemeinsam dem Sonnenuntergang entgegen. Shay möchte ihrer Tochter aber zeigen, dass das nicht der einzige Weg ist, wie ein Leben aussehen kann. Fragt Atlas nach, warum Mama und Papa nicht verheiratet sind, sagt Shay ihr: "Ich möchte es einfach nicht, und du musst es auch nicht." Ihre Tochter nehme das mit einem schlichten "Okay" hin. Einen demonstrativen Standpunkt wolle sie damit nicht vertreten, betont die Schauspielerin. Für ihre Töchter sei eine Partnerschaft ohne Trauschein einfach die Familienrealität, die sie bei ihren Eltern jeden Tag erleben.

Ihre Entscheidung gegen eine Hochzeit habe nichts mit schlechten Erfahrungen in ihrer eigenen Familie zu tun, betonte Shay. Ihre Eltern seien seit vier Jahrzehnten zusammen und hätten eine "unglaubliche Beziehung". Dennoch sei der Wunsch, zu heiraten, für sie selbst nie besonders wichtig gewesen. Stattdessen genieße sie es, dass sie und Matte sich bewusst und immer wieder freiwillig füreinander entscheiden. Ganz ausschließen will sie eine Hochzeit allerdings nicht: In etwa fünf Jahren könne sie ihre Meinung auch geändert haben. Bereits 2024 hatte Shay in der Sendung "Today with Hoda & Jenna" erklärt, dass ihr gemeinsames Leben auch ohne Ehe reibungslos funktioniere. Damals schwärmte sie von ihrem Partner: "Er ist ein unglaublicher Vater, ein großartiger Partner, und genau so sehe ich uns. Wir sind großartige Partner im Leben."

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Getty Images Shay Mitchell auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

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ActionPress Shay Mitchell und ihre Familie

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