Diese "Shopping Queen"-Kandidatin bekam erstmals 0 Punkte

Melanie hat in Staffel 4 bei Shopping Queen für einen echten Paukenschlag gesorgt. Wie in einem Repost auf dem Instagram-Account der VOX-Sendung zu sehen ist, bekam die Kandidatin von Guido Maria Kretschmer (61) im Jahr 2015 null Punkte. Das hat bis heute sonst keine weitere Teilnehmerin des Formats geschafft. Dabei begann ihre Shoppingtour ganz normal: Das Motto lautete "Auf Schritt und Tritt – Zeige, mit welchem Schuh du durch den Herbst gehst!" und Melanie kaufte als Erstes eine Stiefelette. Danach machte sie vor laufender Kamera allerdings einen eher ungewöhnlichen Zwischenstopp bei einem Arzt. Dort lässt sie sich für 50 Euro Botox spritzen. Guido reagiert in der Sendung sichtlich schockiert auf die Behandlung, die innerhalb der begrenzten Shoppingzeit stattfindet. Für seine historische Wertung ist dabei ausdrücklich nicht der fertige Look der Kandidatin ausschlaggebend. Vielmehr missfällt dem Designer, dass Melanie ihren Einkauf für einen Schönheitseingriff unterbricht, der mit dem vorgegebenen Herbstmotto und der Zusammenstellung ihres Outfits nichts zu tun hat.

Besonders kritisch sieht Guido, dass für den Termin nicht nur wertvolle Einkaufszeit verloren geht. Melanie verwendet dafür außerdem einen Teil des Budgets, das eigentlich für Kleidung, Schuhe und Accessoires gedacht ist. Schon während der Aufnahmen machte der Moderator deutlich, dass er das nicht durchgehen lassen würde: "Wenn die sich jetzt original Botox spritzen lässt, dann kriegt die von mir zur Strafe fünf Punkte abgezogen." Außerdem fand er es problematisch, dass ein solcher Eingriff in der Sendung so wirken könnte, als sei er etwas völlig Alltägliches. Mit Blick auf Melanie stellte er in "Shopping Queen" klar: "Das ist das Letzte, was die braucht!" Da Melanie am Freitag und damit als letzte Teilnehmerin der Münster-Woche an der Reihe ist, geht es nach ihrer ungewöhnlichen Einkaufstour direkt zum Finale nach Berlin. Dort verkündet der Designer schließlich seine noch härter ausgefallene Entscheidung.

Bei der Punktevergabe macht Guido deutlich, dass seine drastische Sanktion keine Kritik an Melanies Styling sein soll. "Du hast etwas gemacht, das uns total missfallen hat. Du gehst los und lässt dich für 50 Euro botoxen – das ist eine Message, die ich nicht will. Du bist die erste Kandidatin, der ich null Punkte gegeben habe. Nicht, weil dein Look schlecht war, sondern weil ich das nicht will", begründet er seine Entscheidung bei "Shopping Queen". Damit ist die Wertung in der Geschichte von "Shopping Queen" bislang einmalig. Das Format läuft seit 2012 im Nachmittagsprogramm, also schon fast 15 Jahre. Normalerweise begegnet Guido den Kandidatinnen mit viel Humor und Herzlichkeit. In dieser Folge zeigte er sich jedoch ungewöhnlich streng und blieb konsequent. Die Episode ist inzwischen in den sozialen Medien sowie auf YouTube viral gegangen.

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Imago Guido Maria Kretschmer der About You Opera in Berlin

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Shopping Queen/ YouTube Guido Maria Kretschmer beurteilt Kandidatin Melanie in Staffel 4 von "Shopping Queen"

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