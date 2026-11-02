Offene Beziehung mit Edin? Twenty4tim spricht Klartext

Wer dachte, bei Twenty4tim (26) und Edin Volarov gäbe es in Sachen Liebe noch Interpretationsspielraum, bekommt jetzt eine klare Ansage. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Follower vom Social-Media-Star wissen, ob die beiden eine offene Beziehung führen. Die Antwort fiel kurz, knackig und ziemlich eindeutig aus: "Nein", schrieb Tim dazu. Damit räumte er die Vermutung, er und sein Partner hätten ihre Partnerschaft für andere Menschen geöffnet, in nur einem Wort aus dem Weg. Veröffentlicht hat der Influencer seine Antwort in seiner Instagram-Story. Dabei zeigte er sich draußen in einer Selfie-Nahaufnahme – ohne weitere Erklärungen oder Details zu den Regeln seiner Partnerschaft nachzuschieben. Mehr Worte schien das Thema für ihn nicht wert zu sein, weitere Nachfragen dazu beantwortete er in der Runde nicht.

Deutlich ausführlicher wurde der Netzstar bei einem anderen Thema: Edins großer Leidenschaft. Statt Fußball oder Videospielen stehe bei seinem Freund nämlich etwas ganz anderes hoch im Kurs. "Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber mein Freund spielt kein Fußball und ist auch nicht am Zocken. Mein Freund reitet. Die Pferde übernehmen hier langsam das Haus", erzählte Tim auf Instagram sichtlich amüsiert. Deutlich nachdenklicher wurde es, als die Rede auf seine größte Angst kam. Früher habe ihm vor allem der Gedanke zu schaffen gemacht, allein zu sein. Inzwischen fürchte er sich am meisten davor, krank zu werden. Ein konkreter Anlass oder gar ein Symptom stecke hinter dieser Sorge aber nicht, stellte der Influencer klar. Das Thema Gesundheit sei ihm schlicht bewusster geworden – schließlich wünsche er sich am Ende vor allem ein glückliches und gesundes Leben.

Schon vor einigen Monaten hatten Twenty4tim und Edin Volarov ihren Fans einen besonders privaten Einblick in ihre Partnerschaft gegeben. Die beiden feierten ihr sechsmonatiges Jubiläum gemeinsam und ließen ihre Fans daran teilhaben. Edin überraschte seinen Partner zu dem Anlass mit einem Blumenstrauß, einem riesigen Herzballon und einer kleinen Schmuckschatulle. Als er dann auch noch vor Tim auf die Knie ging, sah es zunächst nach einem Heiratsantrag aus. Die romantisch inszenierte Szene löste er allerdings kurz darauf als Scherz auf. Tim selbst gehört mit seinen Videos seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Social-Media-Szene und teilt dort regelmäßig Momente aus seinem Alltag mit seiner Community.

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Partner Edin Volarov, April 2026

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Freund Edin Volarov

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