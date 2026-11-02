Bühnenoutfits: Warum Vanessa Mai gerne knappe Looks trägt

Wer Vanessa Mai (34) schon einmal live erlebt hat, kennt das Bild: viel Haut, wenig Stoff. Dass das keineswegs nur eine modische Laune ist, verriet die Sängerin nun in einer Folge ihres Podcasts "Schön laut", den sie gemeinsam mit Moderatorin Lola Weippert (30) aufnimmt. Hinter ihren knappen Bühnenoutfits steckt nämlich ein ziemlich praktischer Gedanke. Je weniger sie anhabe, desto freier könne sie sich bewegen. Singen und Tanzen gleichzeitig sei in enger oder dicker Kleidung deutlich anstrengender. Dazu komme, dass sie während eines Auftritts nicht unnötig ins Schwitzen geraten wolle. Am Ende zähle für sie vor allem eines: dass sie sich in ihrer Bühnenkleidung rundum wohlfühle. "Ich liebe es, mit nicht vielen Klamotten auf der Bühne zu stehen", stellte sie in dem Podcast klar. Eine Entscheidung, die sie ganz bewusst für sich selbst trifft – und nicht für andere.

Besonders angetan hat es der Musikerin eine Kombination, die man im Schlager nicht unbedingt vermuten würde. "Ich liebe Bikinioberteile und Jeans, so 'ne richtige Baggy-Jeans, das ist so mein Lieblingsstyle", schwärmte sie in "Schön laut". Auch kurze Röcke landen bei ihr regelmäßig auf der Bühne. Ihr Fazit zu den freizügigen Looks fällt entsprechend eindeutig aus: "Ich find's mega, so wenig anzuhaben auf der Bühne." Dass nicht alle ihre Freude daran teilen, bekam Vanessa vor allem während ihrer Tour zu spüren. Auf Facebook stieß sie immer wieder auf kritische Kommentare zu ihrer Kleidung. Zeige eine Frau viel nackte Haut, werde ihr schnell unterstellt, damit eine schwächelnde Karriere oder fehlendes Gesangstalent kaschieren zu wollen. Von solchen Stimmen lässt sich die Sängerin allerdings nicht beirren. Sie entscheidet selbst, worin sie sich wohlfühlt und frei bewegen kann.

Geprägt wurde ihr Geschmack womöglich schon früh durch ihre musikalischen Vorbilder. Vanessa nannte in dem Gespräch Britney Spears (44) und Christina Aguilera (45), die beide ebenfalls für ihre freizügigen Showlooks bekannt sind. Von ihnen habe sie mitgenommen, dass knappe Outfits ganz selbstverständlich zu einem Bühnenauftritt dazugehören können. Ausgangspunkt der Podcastfolge war allerdings ein ganz anderes Thema: Die Schlagersängerin und Lola sprachen über das sogenannte "Pretty Privilege". Gemeint ist damit der Vorteil, den attraktive Menschen im Berufsleben haben sollen. Gemeinsam mit Lola sprach sie darüber, welchen Einfluss das Aussehen auf den beruflichen Erfolg haben kann. Dabei stellten sich die beiden auch die Frage, ob sie ohne ihr Äußeres heute an demselben Punkt ihrer jeweiligen Karriere stehen würden. Von dieser Überlegung aus landeten sie schließlich bei Vanessas Bühnengarderobe.

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Imago Vanessa Mai tritt im Rahmen ihrer Traumfabrik-Tour im Kölner Gloria Theater auf

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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