Schauspielerin Jana Pallaske trauert um gestorbenen Partner

Jana Pallaske (47) trauert um ihre große Liebe. Die Schauspielerin machte am Sonntag auf ihrem Instagram-Account öffentlich, dass ihr Partner gestorben ist. Lange habe sie gehofft, aus diesem Albtraum aufzuwachen. Zunächst habe sie nicht wahrhaben wollen, dass die Ärzte ihren Liebsten nicht mehr wiederbeleben konnten. Wie tief der Verlust sie trifft, bringt Jana mit bewegenden Worten zum Ausdruck: "Ich bin einfach nur ein riesiger Klumpen Schmerz." Besonders quält sie der Gedanke an all die gemeinsamen Momente, die es künftig nicht mehr geben wird. Umarmungen, gemeinsames Lachen und geteilte Mahlzeiten gehören ebenso dazu wie vertraute Gespräche, Anrufe und Nachrichten. Auch die vielen Pläne und Träume, die das Paar noch zusammen verwirklichen wollte, bleiben unerfüllt. In ihrem Beitrag lässt Jana keinen Zweifel daran, wie schwer es für sie ist, diese neue Realität anzunehmen und ohne ihren geliebten Partner weiterzumachen.

Wie endgültig der Verlust für sie ist, macht Jana in ihren Zeilen auf Instagram mehr als deutlich: "Keine Umarmung je mehr. Kein Lachen zusammen, Essen teilen, keine Worte mehr zu wechseln, kein Anruf mehr. Keine Nachricht mehr. Nie wieder." Vor der Veröffentlichung habe sie lange darüber nachgedacht, ob sie gemeinsame Aufnahmen von sich und ihrem Partner zeigen solle. Letztlich habe ihr Partner sich aber gewünscht, dass man sein Leben ehrt. Jana erinnert sich an einen außergewöhnlichen Menschen mit einem großen Herzen. "Er war der mutigste Mann, den ich in meinem Leben getroffen hatte", schreibt die Schauspielerin über ihre große Liebe. Auch ihre letzten Worte an ihn sind von tiefer Verbundenheit geprägt. Aus dem Englischen übersetzt richtet sie diesen Wunsch an ihren verstorbenen Partner: "Ich hoffe, du fliegst jetzt so unglaublich frei, mein Liebling." Weitere Details zu seinem Tod nennt Jana in dem Beitrag nicht.

Unter dem Beitrag zeigen zahlreiche prominente Weggefährten ihr Mitgefühl. Tom Beck (48) schreibt: "Das tut mir unfassbar Leid, liebe Jana!!!! Wünsche dir alle Kraft und positive Energie der Welt!!!!!" Auch Susan Sideropoulos (46) meldet sich mit den Worten "Vom ganzen Herzen mein tiefstes Mitgefühl" zu Wort. Ursula Karven (62) kommentiert: "Das tut mir so leid, liebe Jana." Pia Tillmann (40) wünscht Jana ebenfalls viel Kraft. Zudem hofft sie, dass die Trauernde in dieser schweren Zeit Menschen um sich hat, die sie auffangen. Einem breiten Publikum wurde die Schauspielerin unter anderem durch ihre Rolle in der Fack ju Göhte-Filmreihe bekannt. Außerdem nahm sie an Let's Dance und Das Sommerhaus der Stars teil. Im Dschungelcamp trat die Schauspielerin unter ihrem Namen Jana Urkraft an.

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Instagram / jana_urkraft Jana Pallaske im Jahr 2022

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Instagram / jana_urkraft Jana Pallaske mit ihrem verstorbenen Partner

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