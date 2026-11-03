Harry und Meghan sollen bei reichem Freund eingezogen sein

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) haben offenbar ein neues Zuhause in Großbritannien gefunden. Wie Daily Mail berichtet, lebt das Paar gemeinsam mit seinen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) inzwischen in einem eigenen Haus. Ihr neues Zuhause befindet sich auf dem großzügigen Anwesen eines wohlhabenden Freundes in den Cotswolds. Ende August waren Harry und Meghan gemeinsam mit ihren Kindern aus Kalifornien nach Großbritannien zurückgekehrt. Anfangs lebte die Familie im Haupthaus des Geschäftsmannes und wohnte somit unter einem Dach mit ihrem Gastgeber. Am Wochenende vor Beginn der Schulferien von Archie und Lilibet wechselten die Sussexes schließlich in ein anderes Gebäude auf dem Anwesen, wie Daily Mail berichtet. Weit ging es dabei allerdings nicht: Dem Bericht zufolge wechselte die vierköpfige Familie lediglich in eine andere Immobilie, die sich ebenfalls auf dem Grundstück des Unternehmers befindet. Wer der großzügige Freund genau ist, wurde bislang nicht öffentlich gemacht. Weder Harry noch Meghan haben sich bisher zu ihrer neuen Wohnsituation geäußert.

Ein Bekannter des Gastgebers bestätigte den Wohnortwechsel gegenüber der britischen Boulevardzeitung Daily Mail: "Sie wohnten im Haupthaus. Sie sind jetzt in eine Immobilie auf dem Anwesen gezogen." Der Geschäftsmann soll nichts dagegen haben, dass Harry, Meghan, Archie und Lilibet auch künftig bei ihm wohnen. Damit hat das Paar seine Suche nach einem eigenen Landsitz offenbar vorerst auf Eis gelegt. Für ein Haus in den Cotswolds sollen die beiden ein Budget von bis zu 12 Millionen Euro vorgesehen haben. Bei der Suche nach einem passenden Zuhause sollen Harry und Meghan besonderen Wert auf ein weitläufiges Grundstück, mindestens neun Schlafzimmer und möglichst ungestörte Privatsphäre gelegt haben. Öffentliche Wege sollten nicht über das Gelände führen. Viel Zeit verbrachte die Familie in ihrem neuen Domizil offenbar jedoch nicht: Schon kurz nach dem Umzug reisten die Sussexes gemeinsam mit ihren Kindern während der Schulferien ins Ausland.

Kennengelernt haben sollen sich Harry und der Unternehmer über ihr gemeinsames Engagement für Militärhilfsorganisationen. Daraus sei eine Freundschaft entstanden. Fremd ist dem Royal die Region ohnehin nicht: In den Cotswolds liegt auch Highgrove House, der Landsitz seines Vaters König Charles (77) und dessen Frau Königin Camilla (79). Bereits 2020 hatten Harry und Meghan nach ihrem Rückzug aus dem engeren Kreis der Königsfamilie zunächst bei einem Freund gewohnt. Medienunternehmer Tyler Perry (57) stellte ihnen damals seine Villa in Beverly Hills zur Verfügung. Dort blieb die Familie, bis sie ein eigenes Anwesen im kalifornischen Montecito erwarb. Auch nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien haben die Sussexes ihr Haus in Kalifornien behalten. Zudem sollen sie seit 2024 eine Immobilie in Portugal besitzen. Diese liegt in der Nähe des Wohnorts von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (36) und deren Ehemann Jack Brooksbank (40).

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

Anzeige Anzeige