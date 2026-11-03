Zwei neue Duos: "Prominent verwandt" bekommt Nachschub

Die Familienvilla in Südafrika füllt sich weiter: Bei "Prominent verwandt" checken zwei zusätzliche Mutter-Kind-Duos ein. Wie RTL jetzt bekannt gab, wagt sich Realitystar Marwin Klute (29) gemeinsam mit seiner Mutter Steffi in das Format. Ebenfalls dabei ist die österreichische Realitydarstellerin Beverly Cotman, die ihre Mutter Renate mitbringt. Für die Neuzugänge heißt es nicht nur, bei den Spielen als Team zu funktionieren. Auf sie wartet auch jede Menge intensive Familienzeit, in der alte Streitpunkte, unausgesprochene Gefühle und die gemeinsame Vergangenheit auf den Tisch kommen können. Vor allem die Beziehung von Marwin und Steffi hat bewegte Zeiten hinter sich. Nach einer schwierigen Phase in seiner Jugend kommen die beiden heute zwar wieder besser miteinander klar. Beim Thema Vertrauen und bei Marwins Plänen für die Zukunft gibt es aber weiterhin Reibungspunkte. Beverly und Renate zeigen sich dagegen inzwischen als eingespieltes Duo und enge Freundinnen. Doch auch hinter ihrer heutigen Verbundenheit stecken belastende Familienerfahrungen, die in der Villa erneut Thema werden könnten.

Marwins Jugend stellte das Verhältnis zu seiner Mutter auf eine harte Probe. Nach einem Schulwechsel blieb er dem Unterricht fern, nahm Drogen und geriet zu Hause immer öfter in Streit. "Die Zeit in seiner Jugend war sehr schwer. Wir wussten uns nicht mehr zu helfen", erinnert sich Steffi gegenüber RTL. Ihr Sohn zeigt sich heute einsichtig: "Meine Eltern haben ihr Bestes gegeben." Inzwischen trifft sich die Familie regelmäßig zu Spieleabenden, und Marwin schätzt das offene Ohr seiner Eltern. Trotzdem ärgert sich Steffi über seine Unzuverlässigkeit und sein Auftreten: "Marwin ist ein bisschen eingebildet." Er wiederum wünscht sich, dass seine Mama mehr an ihn und seine Pläne glaubt. Harmonischer klingt es bei Beverly und Renate, die mittlerweile zusammenwohnen. "Meiner Mama ist nichts peinlich, sie hat keinen Stock im Arsch. Ich bin sehr stolz auf sie", schwärmt die Österreicherin. Dabei verlief ihre Kindheit nicht immer leicht: Ihr leiblicher Vater zeigte kein Interesse an ihr, später adoptierte sie Renates neuer Partner. In der Pubertät folgten die Trennung der Eltern und ein Rosenkrieg. "Ich glaube, dass ich vielleicht zu wenig da war", räumt Renate ein. Heute fasst sie zusammen: "Unsere Liebe zueinander verbindet uns heute am meisten."

Lange müssen sich die Zuschauer nicht mehr gedulden: Die erste Folge von "Prominent verwandt" ist ab dem 10. November 2026 um 0 Uhr bei RTL+ abrufbar. In der Villa in Südafrika sollen die Eltern-Kind-Paare gemeinsam Herausforderungen meistern und sich gleichzeitig mit ihren familiären Beziehungen auseinandersetzen. Neben den beiden neuen Duos stehen bereits einige weitere Teilnehmer fest. Mit dabei sind unter anderem Yeliz Koc (33) und ihr Vater Savaş sowie Anya Elsner (22) und ihre Mutter Katrin. Danni Büchner (48) bringt ihre Tochter Jada Karabaş mit, Thorsten Legat (57) zieht mit seinem Sohn Nico Legat (28) ein. Außerdem angekündigt sind Jana-Maria Herz (34) mit Eva-Maria Herz, Kevin Schäfer mit Mama Michaela Schäfer sowie Michael Klotz (28) mit Micha Klotz. Mit Marwin und Steffi sowie Beverly und Renate wächst die Besetzung nun um zwei weitere Duos. Beide haben schwierige Phasen in ihrer Vergangenheit erlebt, sind heute aber wieder eng miteinander verbunden.

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RTL Kandidaten von "Prominent verwandt", 2026

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Imago Marwin Klute beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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