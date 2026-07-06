Marwin Klute bei OnlyFans: Ex Melissa findet es "lächerlich"

Realitystar Melissa Heitmann (29) hat sich jetzt mit einem sarkastischen Instagram-Post zu einem pikanten Thema zu Wort gemeldet: Ihr Ex Marwin Klute (29) ist mittlerweile selbst auf OnlyFans aktiv – obwohl er ihr genau das jahrelang zum Vorwurf gemacht hatte. Anlass für ihr Statement war ein Beitrag der Sendung "taff", die einen Bericht über das zerstrittene Ex-Paar veröffentlicht hatte. "So schnell kann dann also aus 'billig' 'das Geld schmeckt dann doch' werden", eröffnete Melissa ihren Post auf Instagram – und ließ damit keinen Zweifel daran, was sie von Marwins Kehrtwende hält.

In dem TV-Beitrag ist zu sehen, wie Marwin zugibt, OnlyFans zu machen, weil "das Geld schmeckt". Er räumte dabei selbst ein, dass sein Entschluss, selbst auf der Plattform zu starten, nachdem er seine Ex so massiv dafür kritisiert hatte, eine Doppelmoral beinhalte. Melissa ließ dazu kein gutes Haar an ihm: "Hä, Leute, denkt ihr, er checkt diese Doppelmoral? Jetzt mal wirklich", kommentierte sie Ausschnitte aus dem Bericht. Besonders unangenehm sei für sie ein bestimmter Moment gewesen – nämlich als die "taff"-Redaktion ihr Fotos von seinem OnlyFans-Profil zeigte. "Es war so was von Fremdscham, ich fand's so was von unangenehm. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren soll", so die Realitystar-Darstellerin. Eine Entschuldigung für die Beschimpfungen, die sie in der Vergangenheit von Marwin erhalten hatte, habe sie bis heute nicht bekommen. "Ich kann das nicht ernst nehmen. Niemand kann mir erzählen, dass er das ernst nehmen kann", fasste sie ihre Haltung zusammen.

Melissa und Marwin lernten sich durch die Datingshow Temptation Island kennen, wo Marwins Ablehnung gegenüber ihrem Job auf der Erotikplattform bereits offen zutage trat. Er bezeichnete ihre Tätigkeit damals als "billig". Nach der Show trennten sich die beiden, und seitdem liefern sie sich immer wieder öffentliche Auseinandersetzungen – unter anderem auch über ihren OnlyFans-Content, bei dem Melissa ihrem Ex eine falsche Darstellung der Situation vorwarf. Versöhnlicher klingt Melissas aktuelles Fazit dann doch: "Jetzt wisst ihr meine Meinung dazu, es ist einfach komplett lächerlich [...] Mir ist es aber egal, ich habe ein geiles Leben, mir geht es besser denn je, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich und ich bin so froh, dass ich ihn verlassen und ihn nie wieder zurückgenommen habe", schrieb sie auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Marwin Klute bei "Temptation Island V.I.P." 2025