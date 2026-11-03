Anna Lisson gibt Einblick in das Liebes-Aus mit Tano Milingi

Anna Lisson spricht offen über das Ende ihrer Beziehung mit Tano Milingi. Ihr Liebes-Aus hatten die beiden Realitystars zuvor beim Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars öffentlich gemacht. Jetzt geht Anna einen Schritt weiter und verarbeitet die Trennung in den sozialen Medien. In einer Bilderreihe auf Instagram unter dem Titel "Break-up Diary" veröffentlicht sie private Notizen, in denen sie ihre damaligen Gefühle und Probleme in der Partnerschaft festgehalten hat. "Ich war am Ende nicht mehr genug glücklich", heißt es in Annas Social-Media-Beitrag. Zudem notierte sie zu einem Gespräch am 14. März, dass sie und Tano sehr unterschiedliche Visionen gehabt hätten. Ein weiterer Gedanke macht deutlich, dass sie sich in der Beziehung offenbar nicht richtig wahrgenommen fühlte: "Er hat nicht gesehen, wer ich wirklich bin." Damit nennt die Realitydarstellerin gleich mehrere Gründe für das Liebes-Aus.

In ihrem Trennungstagebuch hält Anna außerdem fest, welche Lehren sie aus der Beziehung gezogen hat. Dabei spielt offenbar die langfristige Ausrichtung einer Partnerschaft eine große Rolle für den Realitystar. "Wenn du nicht mit der Absicht datest, irgendwann zu heiraten, ist Liebeskummer vorprogrammiert", schreibt sie in ihrem Social-Media-Beitrag. Auch das Thema gegenseitige Priorität spielt in ihren Aufzeichnungen eine Rolle. Dazu erklärt sie: "Wenn ich mir wünsche, dass mein Freund sagt 'Anna first', sollte es umgekehrt genauso sein – (fair)." Eine weitere Notiz fällt noch deutlicher aus: "Wenn jemand von Anfang an sagt 'eigentlich hasse ich Beziehungen' – renn." Und: "Nicht alles muss ausdiskutiert werden." Mit ihren Einträgen zeigt Anna, welche persönlichen Grenzen und Erwartungen sie nach dem Ende der Beziehung für sich festhält. Weitere konkrete Details zum Ablauf der Trennung oder zu einzelnen Konflikten mit Tano nennt sie darin allerdings nicht.

Auch Tano hat das Beziehungsende bereits in den sozialen Medien aufgegriffen. Anders als Anna nennt der Realitystar jedoch keine konkreten unerfüllten Erwartungen oder unterschiedlichen Zukunftspläne. Stattdessen richtet er den Blick in einem Video auf einen Neuanfang. "Gottes Plan ist immer der beste. Manchmal führen uns bestimmte Wege genau dorthin, wo wir sein sollen. Alles hat seinen Grund und aus allem nimmt man etwas mit. Manchmal ist es einfach Zeit für ein neues Kapitel", schreibt Tano in seinem Social-Media-Beitrag. Damit gehen die beiden in ihren Beiträgen unterschiedlich mit der Trennung um. Anna veröffentlicht sehr konkrete Gedanken zu ihren unerfüllten Erwartungen und den verschiedenen Zukunftsvisionen. Tano hingegen beschreibt das Liebes-Aus eher allgemein als Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Nachdem beide die Trennung beim "Sommerhaus"-Wiedersehen bestätigt hatten, wählen sie somit unterschiedliche Formen, um das Beziehungsende öffentlich zu verarbeiten.

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Instagram / annaoliviax Anna Lisson, Reality-TV-Star

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RTL / Lena-Luise Grellert Tano und Anna bei "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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