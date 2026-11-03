Brasilien-Drama: Gisele Oppermann von Polizei mitgenommen

Großer Schreck für Gisele Oppermann (39): Der Realitystar ist am Montagabend in seiner brasilianischen Wahlheimat Jericoacoara offenbar von der Polizei mitgenommen worden. Vorausgegangen war ein Nachbarschaftsstreit, der völlig aus dem Ruder gelaufen sein soll. Wie RTL berichtet, wandte sich Gisele in ihrer Not an Reporter Sebastian Klimpke. Weil sie offenbar nicht auf ihr eigenes Telefon zurückgreifen konnte, nutzte sie dafür das Handy ihrer zwölfjährigen Tochter. In mehreren Sprachnachrichten schilderte sie dem Journalisten hörbar aufgelöst, was ihr widerfahren sei. Dabei erhebt sie schwere Vorwürfe: Brasilianische Polizisten hätten sie geschlagen. Als möglichen Beweis schickte sie Fotos, auf denen Flecken auf ihrer Haut zu erkennen sind. Unabhängig bestätigt ist diese Behauptung bislang allerdings nicht. Eine Stellungnahme der brasilianischen Behörden liegt dem Sender ebenfalls nicht vor. Offen bleibt außerdem, was ihr konkret zur Last gelegt wird und ob sie tatsächlich eine Nacht hinter schwedischen Gardinen verbringen musste.

Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Laut Giseles eigener Darstellung entzündete sich der Ärger an einem Mieter, der eine Unterkunft offenbar nicht räumen wollte. Als schließlich die Polizei anrückte, soll der Mann den Beamten gegenüber falsche Dinge über sie behauptet haben. Statt den Konflikt einfach nur zu protokollieren, hätten die Polizisten das Model kurzerhand zur Wache nach Acaraú gebracht. Die Sache müsse nun vor Gericht geklärt werden, erklärte Gisele. Weil das zuständige Gericht zu diesem Zeitpunkt aber nicht besetzt gewesen sei, habe ihr mindestens eine Nacht hinter Gittern gedroht. Ihre Anwälte hätten alles darangesetzt, eine Inhaftierung abzuwenden. Ob ihnen das gelungen ist, war am Dienstagmorgen deutscher Zeit noch nicht bekannt. Hinzu kommt die Zeitverschiebung: Jericoacoara liegt vier Stunden hinter Deutschland.

Gisele hat Deutschland vor einiger Zeit den Rücken gekehrt und lebt inzwischen in Brasilien. Gemeinsam mit ihrer Tochter hat sie sich in dem Küstenort Jericoacoara ein neues Zuhause aufgebaut. Hierzulande kennt man Gisele vor allem als Model und aus zahlreichen Reality-TV-Formaten. Unter anderem zog sie ins Dschungelcamp ein und kämpfte bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" um die Krone. Nun steckt sie fernab der deutschen Fernsehbildschirme in einer echten Ausnahmesituation. Ob der Realitystar die Polizeiwache wieder verlassen durfte, war zunächst ebenso wenig geklärt wie der Anlass ihrer Mitnahme. Damit stützen sich die bisher bekannten Informationen hauptsächlich auf Giseles eigene Darstellung; eine behördliche Bestätigung stand noch aus.

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AEDT / ActionPress Gisele Oppermann, TV-Bekanntheit

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IMAGO / Future Image Gisele Oppermann, TV-Bekanntheit

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