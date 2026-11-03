Baby-Zoff: Raúl Richter streitet mit Vanessa über die Pille

Zwischen Vanessa Schmitt (30) und Raúl Richter (39) fliegen die Fetzen! In der Paramount+-Realityshow "Eating with my Ex VIP" sehen sich die ehemaligen Verlobten wieder und geraten wegen eines möglichen gemeinsamen Kindes sofort aneinander. Vor laufenden Kameras wirft das Model ihrem Ex-Partner vor, sie während der Partnerschaft gezielt zum Absetzen der Pille gedrängt zu haben. Damals soll er eine sehr gelassene Haltung vertreten und geäußert haben: "Wenn es passiert, passiert es." Raúl zeigt sich von diesen harten Vorwürfen zunächst völlig überrascht und beteuert, keinerlei Erinnerung mehr an eine solche Aufforderung zu haben. Nach einer gemeinsamen Zeit von sieben Jahren war ihre Liebe Anfang 2026 in die Brüche gegangen.

Den Schilderungen der Blondine zufolge blieb es damals nicht bei dieser einen Bemerkung: Der Schauspieler soll ihr zudem über den Bauch gestreichelt und erklärt haben, dass sie eine sehr attraktive Schwangere abgeben würde. Raúl bleibt jedoch dabei, dass ihm all das nicht mehr präsent ist, und führt den Entschluss auf Vanessas eigenen Wunsch aufgrund hormoneller Bedenken zurück. Die Influencerin gesteht zwar ein, tatsächlich Sorgen wegen der Hormone gehabt zu haben, allerdings sei für sie eher eine Spirale als Alternative infrage gekommen. Erst nach dem vermeintlichen Einverständnis ihres Partners sei sie auf die rein kalenderbasierte Verhütung umgestiegen. Mit dieser detaillierten Schilderung konfrontiert, gerät der TV-Darsteller schließlich ins Nachdenken und räumt ein, dass er im Falle einer solchen Aussage selbstverständlich die Verantwortung übernommen hätte.

Doch das Thema Familienplanung bleibt nicht der einzige Punkt, der beim emotionalen Wiedersehen für Zündstoff sorgt, denn auch über die frühere Verlobung herrscht pure Uneinigkeit. Raúl versucht, seine damaligen Heiratspläne mit der flapsigen Bemerkung zu rechtfertigen, dass man ein Eheversprechen schließlich jederzeit wieder auflösen könne. Diese Aussage bringt Vanessa auf die Palme, weshalb sie ihn prompt mit dem bitteren Vergleich konfrontiert, dass man ein Kind ja schließlich auch nicht einfach zur Adoption freigeben oder rückgängig machen könne. Die beiden sind bei dem Format übrigens nicht die einzigen bekannten Gesichter, die alten Konflikten zu Leibe rücken: Auch Promipaare wie Tommy Haas (48) und Sandy Meyer-Wölden (43), Natascha Ochsenknecht (62) und Umut Kekili sowie Mario Basler (57) und Doris Büld stellen sich dort den Fragen der Vergangenheit.

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RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Raúl Richter und Vanessa Schmitt

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AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

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