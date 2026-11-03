Whitney Peak vom Hype um neuen "Panem"-Film "überwältigt"

Whitney Peak (23) ist in einem der größten Filmuniversen Hollywoods angekommen, doch wie groß es wirklich ist, hat sie erst mit etwas Verspätung gemerkt. In "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" spielt die Schauspielerin Lenore Dove Baird, die Freundin und Partnerin des jungen Haymitch Abernathy. Ihn verkörpert Joseph Zada (21). Bei der großen Premiere im Berliner Zoo Palast sprach Whitney im exklusiven Interview mit Promiflash darüber, wie unterschiedlich sie die Dreharbeiten und den Trubel danach erlebt hat. Am Set habe alles noch klein, vertraut und kreativ gewirkt. Wie riesig das erfolgreiche Franchise tatsächlich ist, sei ihr erst bei den Presseterminen so richtig klar geworden. "Es war wirklich überwältigend, und ich glaube, so richtig begriffen habe ich es erst, als wir mit der ganzen Pressearbeit angefangen haben", erzählte sie. Und weiter: "Am Set fühlte es sich so intim und wunderschön an, wie ein Raum, in dem man sich einfach ausprobieren konnte."

Inzwischen stehen Whitney und das restliche Team plötzlich im Rampenlicht, und schon bald können alle Fans den Film auf der großen Leinwand sehen. Whitney möchte diesen besonderen Moment deshalb ganz bewusst genießen und dabei möglichst im Hier und Jetzt bleiben. "Jede Rolle ist eine Traumrolle. Ich liebe meinen Job und habe so großes Glück, ihn ausüben zu dürfen – besonders in dieser Größenordnung", betonte sie. Ihr sei durchaus bewusst, dass sie womöglich nie wieder die Premiere eines Films in diesem Ausmaß erleben werde. Darum wolle sie die Erfahrung genau so annehmen und auskosten, wie sie ist. Das Prequel dreht sich um Haymitchs Teilnahme an den 50. Hungerspielen und um die schmerzhaften Verluste, die er dabei hinnehmen muss. Neben Whitney und Joseph sind unter anderem Elle Fanning (28), Mckenna Grace (20), Ralph Fiennes (63) und Glenn Close (79) mit von der Partie.

Mit dem jungen Haymitch schlüpft Joseph in die Rolle einer jüngeren Version einer der zentralen Figuren aus der ursprünglichen Filmreihe. Die Handlung spielt rund 25 Jahre vor den Ereignissen, die Fans aus den bisherigen Teilen kennen. Ähnlich wie seine Kollegin versuchte auch Joseph, die Größe des Projekts während der Dreharbeiten, so gut es ging, auszublenden. Obwohl er in große Fußstapfen tritt, ging er nach eigener Aussage an den Dreh heran wie an jeden anderen Film. Er habe genauso intensiv daran gearbeitet wie sonst auch. Für Haymitchs Geschichte ist Whitneys Figur besonders wichtig: Als seine Freundin und Partnerin steht Lenore ihm sehr nahe. Damit ist ihre persönliche Verbindung ein wichtiger Bezugspunkt in einer Handlung, die von seinen einschneidenden Verlusten während der Hungerspiele geprägt ist. Auf der Leinwand müssen sich die beiden also mit großen Gefühlen und dem gnadenlosen Kapitol auseinandersetzen. Abseits davon stehen ihnen noch einige Presseauftritte bevor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Whitney Peak im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Imago Mckenna Grace, Joseph Zada und Whitney Peak bei der Premiere von "Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

Anzeige Anzeige