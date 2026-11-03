"Are You The One?"-Tiziana und Chris gehen getrennte Wege

Tiziana Mimmo und Chris Kugathasan gehen künftig getrennte Wege. Die beiden hatten sich in der siebten Staffel von Are You The One? kennengelernt und waren seitdem ein Paar. In ihrer Instagram-Story machte Tiziana jetzt jedoch die Trennung öffentlich. Offenbar hatten viele ihrer Follower bislang gar nicht mitbekommen, dass es zwischen den beiden gekriselt hatte. Mit den Gerüchten wollte die Realitydarstellerin nun aufräumen: "Ich fühl mich sehr unwohl mit dem Gedanken, dass alle denken, dass wir ein Paar sind. Chris und ich haben uns getrennt. Zwar gegen meinen Willen, aber zu unser beider Bestem", schrieb sie offen. Die Entscheidung sei demnach nicht von ihr ausgegangen. Gleichzeitig stellte Tiziana klar: "Es ist nichts 'vorgefallen' und keiner fremdgegangen."

Dass Tiziana die Trennung noch immer nahegeht, wurde in ihren weiteren Worten deutlich. Gegenüber ihrer Community gewährte sie einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlslage und machte keinen Hehl daraus, dass sie gerade eine schwierige Zeit durchlebt. "Mir geht's momentan nicht gut, ich versuch mich zu sammeln, so gut ich kann, und vielleicht erzähl ich euch irgendwann mehr. Jetzt schau ich erst mal, dass ich klarkomme", erklärte Tiziana in ihrer Instagram-Story. Was letztlich zur Trennung geführt hat und warum Chris die Beziehung beenden wollte, behält sie vorerst für sich. Auch von ihm gibt es bislang keine öffentliche Stellungnahme zum Liebesaus.

Dabei klangen die gemeinsamen Zukunftspläne der beiden noch vor wenigen Monaten ganz anders. Beim großen Wiedersehen von "Are You The One?" machten Tiziana und Chris ihre Beziehung öffentlich und schmiedeten anschließend gemeinsame Zukunftspläne. Im Interview mit Promiflash sprachen die Realitystars damals sogar über den nächsten großen Schritt: "Wir planen auf jeden Fall, zusammenzuziehen." Auch gemeinsame Auftritte in weiteren TV-Formaten konnten sie sich vorstellen. Aus den damaligen Zukunftsträumen wird nun allerdings erst einmal nichts. Statt gemeinsamer Pläne steht für Tiziana und Chris jetzt ein neuer Lebensabschnitt ohneeinander an.

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RTL / Frank Beer Collage: "Are You The One?"-Kandidaten Tiziana und Chris

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Tiziana

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