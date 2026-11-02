Realitystar Melissa Heitmann hat Schwangerschaft abgebrochen

Erst vor wenigen Tagen hat Melissa Heitmann (30) ihre ungeplante Schwangerschaft öffentlich gemacht. Schon damals wusste sie nicht genau, wie sie mit dem Thema umgehen möchte, da sie sich sehr unsicher war, ob eine Schwangerschaft gerade überhaupt in ihr Leben passt. Jetzt meldet sie sich erneut zurück und gibt ein Update. Wie sie in einem Video auf Instagram erzählt, hat sie die unerwartete Schwangerschaft abgebrochen. Melissa schildert, dass sie lange mit sich gerungen habe. Viele Gedanken seien ihr durch den Kopf gegangen. Vor allem eine Frage habe sie beschäftigt, nämlich ob sie überhaupt bereit für ein Kind sei. Am Ende sei sie zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen.

Melissa ist mit diesem Thema sehr ernsthaft umgegangen und hat sich diese Entscheidung gut überlegt. "Ich bin jede mögliche Situation durchgegangen", berichtet sie. Leicht gefallen sei ihr der Schritt keineswegs. "Ich habe mich entschieden, dass ich das Kind nicht bekommen werde. Das ist keine Entscheidung, die man leicht trifft. Ich habe mir wirklich extrem viele Gedanken gemacht", betont die Influencerin. Mittlerweile stehe sie aber zu 100 Prozent hinter ihrer Entscheidung – weswegen sie sich auch traut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn wie sie weiterhin erzählt, ist ihr bewusst, dass sie damit ein Zeichen setzen wird und das Schweigen rund um Schwangerschaftsabbrüche brechen will. "Viele Frauen reden nicht darüber. Es ist ein Tabuthema, sie schämen sich dafür", meint sie in ihrem Video.

Als sie ihre Schwangerschaft öffentlich machte, hielt sie zum Beweis zwei Tests in die Kamera und erklärte, wie unsicher und überfordert sie sich aktuell fühle. Ein Frauenarzt habe das Ergebnis der Schnelltests ebenfalls bestätigt. Wie es für sie weitergehen sollte, wusste sie damals noch nicht. Zu ihrem zweiten Beitrag schrieb Melissa: "Triggerwarnung Part zwei. Ich hatte wirklich lange überlegt, ob ich (vor allem) dieses Thema mit euch teilen soll, aber ich möchte aus dieser Sache kein Geheimnis machen, weil es ein so wichtiges Thema ist, über das man viel mehr sprechen sollte..."

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitybekanntheit

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