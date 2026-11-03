Schon im Sommerhaus: Nico Legat und Laura erwarten ein Baby

Nico Legat (28) und Laura Parrinello dürfen sich auf Nachwuchs freuen! Das Paar machte die Babynews jetzt beim großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars auf RTL+ öffentlich. Dabei kam auch eine echte Überraschung ans Licht: "Wir waren halt schon im Sommerhaus schwanger", bestätigte Laura im Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig (62). Davon hatten die beiden während der Dreharbeiten allerdings noch nichts geahnt. Zwar war Lauras Periode ausgeblieben und sie hatte mit Übelkeit zu kämpfen, doch ein Schwangerschaftstest vor Ort zeigte ein negatives Ergebnis. Offenbar war es für einen positiven Test schlicht noch zu früh, denn ihr gemeinsames Baby war zu diesem Zeitpunkt bereits unterwegs.

Nach dem zunächst negativen Ergebnis gingen Nico und Laura davon aus, dass es mit dem Nachwuchs noch nicht geklappt hatte. Umso größer ist nun die Freude über das erste gemeinsame Kind. Vor allem der werdende Papa kann es offenbar kaum erwarten, seine neue Rolle zu übernehmen. "Ich freue mich tierisch", erklärte Nico laut RTL. Auch mit der Frage, wie sie ihr Kind später erziehen möchten, haben sich die beiden bereits beschäftigt. Wie genau sie die Aufgaben untereinander aufteilen werden, wollen sie allerdings noch auf sich zukommen lassen. Dabei spielt für das Paar auch eine Rolle, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Doch nicht nur die werdenden Eltern fiebern dem Nachwuchs entgegen: Auch Nicos Vater Thorsten Legat (57) freut sich bereits auf seine neue Rolle als Opa und darauf, das Baby seines Sohnes kennenzulernen.

Doch das Babyglück ist längst nicht die einzige große Veränderung, der Nico und Laura in diesem Jahr entgegenfiebern. Nico und Laura halten an ihren Hochzeitsplänen fest und wollen noch 2026 vor den Traualtar treten. "Wir heiraten dieses Jahr noch", kündigte die werdende Mutter beim Wiedersehen an. Dass die Hochzeitsglocken nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, hatte Laura bereits zuvor angedeutet. In einer Fragerunde auf Instagram verriet sie, dass die Hochzeit schon bald stattfinden soll. Wann genau die Feier steigen wird, behalten die beiden allerdings weiterhin für sich.

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Imago Nico Legat und Freundin Laura bei der Premiere von Survivor Germany im Cinenova Köln

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RTL Nico Legat und Laura Parrinello im "Sommerhaus der Stars"

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