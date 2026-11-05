Susan Saint James ist tot: Todesursache offiziell bestätigt

Mehr als eine Woche nach dem Tod von Susan Saint James (†80) ist nun offiziell bekannt, woran die Schauspielerin gestorben ist. Wie aus ihrer Sterbeurkunde hervorgeht, die People vorliegt, erlag sie einem metastasierten Bauchspeicheldrüsenkrebs. Besonders erschütternd ist, dass Susan laut dem Bericht erst wenige Monate vor ihrem Tod von ihrer Erkrankung erfahren hatte. Der TV-Star, der vor allem durch die Serie "Kate & Allie" große Bekanntheit erlangte, verstarb am 26. Oktober im Alter von 80 Jahren. Bereits einen Tag später hatte ihre Vertretung die traurige Nachricht gegenüber dem Newsportal bestätigt. Durch die nun veröffentlichten Angaben aus der Sterbeurkunde herrscht Klarheit darüber, an welcher Krankheit die vierfache Mutter gestorben ist.

In einem Statement fand Susans Familie bewegende Worte des Abschieds. Die Angehörigen erinnerten darin vor allem an die Persönlichkeit der Darstellerin. Sie sei ein Mensch gewesen, der "großzügig mit seiner Zeit und Energie umging, die er mehr schätzte als Geld, und sich instinktiv zu jedem hingezogen fühlte, der Aufmunterung brauchte". Auch die Werte, die Susan an ihre Kinder weitergegeben hatte, wurden im Statement hervorgehoben: "Sie brachte ihren Kindern bei, innezuhalten, freundlich zu sein und auf andere Menschen zu achten." Darüber hinaus hob ihre Familie hervor, dass die Schauspielerin "nie einen Fremden getroffen" habe. Sie habe jedem Menschen das Gefühl gegeben, gerade die wichtigste Person im Raum zu sein. Auch ihre besondere Einstellung zum Leben fand in den Worten ihrer Angehörigen Erwähnung: "Sie brachte dasselbe Feuer und dieselbe positive Einstellung in alles ein, was danach folgte, und verlor beides nie."

Susan hinterlässt ihren Ehemann Dick Ebersol sowie ihre vier Kinder Sunshine Lucas, Harmony Lucas, Charlie Ebersol und Willie Ebersol. Zu ihren Hinterbliebenen zählen außerdem sieben Enkelkinder sowie ihre Schwester Mary Mercedes Dewey. Eine besonders liebevolle Erwähnung fand auch ein tierisches Familienmitglied: Susans geliebte Assistenzhündin Lola wurde im Abschiedsstatement ebenfalls ausdrücklich genannt. Wie zugewandt die Schauspielerin im Umgang mit anderen Menschen war, verdeutlichten ihre Angehörigen mit einem Beispiel aus dem Alltag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Susan Saint James bei der Ehrung mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, Juni 2008

Anzeige Anzeige

Imago Susan Saint James beim 50. Jubiläum von "Saturday Night Live", Februar 2025

Anzeige Anzeige