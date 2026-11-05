"Mormon Wives"-Star Jen Affleck reicht Scheidung von Zac ein

Jen Affleck zieht einen Schlussstrich unter ihre Ehe. Der Realitystar aus der Hulu-Show "The Secret Lives of Mormon Wives" hat in Utah die Scheidung von Ehemann Zac Affleck eingereicht. Das berichtet E! News. Demnach gingen die entsprechenden Unterlagen am 3. November bei Gericht ein. Nach sieben Jahren Ehe und insgesamt rund acht Jahren Beziehung gehen die beiden nun getrennte Wege. Die Trennung kommt zu einem besonders sensiblen Zeitpunkt: Jen ist derzeit mit ihrem vierten Kind schwanger. Gemeinsam haben die beiden bereits drei Kinder: die fünfjährige Nora, den dreijährigen Luca und die 16 Monate alte Penelope. Eine offizielle Stellungnahme zur Scheidung gibt es bislang nicht. E! News bat Jens Management um eine Stellungnahme, erhielt zunächst jedoch keine Antwort. Auch Zac hat sich bisher nicht öffentlich zu der Entscheidung seiner Frau geäußert.

Dass es in der Ehe kriselt, konnten die Zuschauer schon länger mitverfolgen. Sowohl in "The Secret Lives of Mormon Wives" als auch im Spin-off "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County" waren die Spannungen zwischen Jen und Zac immer wieder Thema. Für die Ablegershow zog die Familie nach Südkalifornien und bereitete sich gleichzeitig auf weiteren Nachwuchs vor. Jen hatte sich von dem Umzug erhofft, dass sie und Zac dadurch wieder zueinanderfinden würden. Doch offenbar kam es anders: Wie E! News berichtet, soll sich das Paar zunehmend voneinander entfernt haben. Ein möglicher Auslöser war demnach, dass Jen entdeckt haben soll, dass Zac Geld vom gemeinsamen Bankkonto verspielt hatte. Im August sprach Jen gegenüber People offen über die schwierige Zeit: "In den vergangenen Monaten war es eine Menge, das sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das Licht am Ende des Tunnels sehe, und ich versuche einfach, jeden einzelnen Tag meine Segnungen zu zählen."

Kennengelernt hatten sich Jen und Zac 2018 über die mormonische Dating-App Mutual. Rund ein halbes Jahr vor der Hochzeit hielt Zac um ihre Hand an. Im Juni 2019 gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Mit Schauspieler Ben Affleck (54) sind sie trotz des gemeinsamen Nachnamens übrigens nicht verwandt. Während ihrer aktuellen Schwangerschaft hatte Jen nach eigenen Angaben mit pränatalen Depressionen zu kämpfen. Im ersten Trimester sei es ihr zeitweise so schlecht gegangen, dass sie sich nicht wie gewohnt um ihre Kinder kümmern konnte. Zac habe deshalb verstärkt einspringen müssen. "Ich konnte nicht für meine Kinder da sein, also musste Zac wirklich einspringen. Ich meine, er hatte eigentlich keine Wahl", erzählte sie People. Und fügte hinzu: "Ich hätte das erste Trimester ohne ihn nicht überstanden." Gerüchte über eine mögliche Ehekrise hatte es bereits zuvor immer wieder gegeben. Im November 2025 erklärte Jen gegenüber E! News, dass es für Zac frustrierend sei, wenn Außenstehende nicht mitbekämen, was sich hinter verschlossenen Türen abspiele. Viele würden außerdem nicht sehen, wie viel Arbeit und Mühe er in die Beziehung investiere.

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Getty Images Jennifer Affleck und Zac Affleck beim Empfang vor der Premiere von "Wicked: For Good" in New York

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Getty Images Jennifer Affleck bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" am 1. Dezember 2025 in Hollywood

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