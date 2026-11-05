"Breaking Bad"-Star Dean Norris trennt sich nach 24 Jahren

Nach mehr als 23 Ehejahren gehen Dean Norris und seine Frau Bridget Norris getrennte Wege. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen, reichte Bridget bereits im Februar 2025 im kalifornischen Riverside County die Scheidung ein. Als Grund führte die Juristin "unüberbrückbare Differenzen" an. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle des Hank Schrader in der Erfolgsserie Breaking Bad Berühmtheit erlangte, reagierte den Dokumenten zufolge im Mai 2025 auf den Antrag. Abgeschlossen ist das Verfahren bisher nicht. Parallel zur privaten Trennung steckt das Paar auch beruflich in Turbulenzen: Das gemeinsame Restaurant, das "Swing Inn Cafe" im kalifornischen Temecula, kämpft mit immensen finanziellen Problemen. Ein direkter Zusammenhang zwischen dem Ehe-Aus und der geschäftlichen Krise geht aus den Unterlagen jedoch nicht hervor.

Ende September wurde für das "Swing Inn Cafe" ein Insolvenzverfahren beantragt, das eine Sanierung des Betriebs bei laufendem Geschäft ermöglichen soll. Berichten zufolge stehen Vermögenswerten von rund 147.800 Dollar, also etwa 130.000 Euro, Schulden von über 1,8 Millionen Dollar, umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro, gegenüber. Dean selbst gab an, dass der Bruttoumsatz des Traditionslokals von 2024 auf 2025 extrem eingebrochen sei. Gründe dafür nannte er nicht. Das Diner mit Barbecuekonzept existiert bereits seit 1927. Auf Instagram schwieg das Lokal bislang zur Pleite und warb stattdessen weiter für Thanksgiving-Bestellungen sowie mit Fotos von Dean vor Ort.

Dean und die ehemalige Unterhaltungsanwältin Bridget hatten im Oktober 2001 den Bund der Ehe geschlossen. Das Paar hat fünf gemeinsame Kinder, von denen zwei noch minderjährig sind: Tochter Zoe ist 17 Jahre alt, Sohn Dean Jr. 16. Für die beiden Teenager beantragte Bridget das gemeinsame Sorgerecht. Zudem fordert sie Ehegattenunterhalt und bittet das Gericht um eine gerechte Aufteilung des während der Ehe erworbenen Vermögens. Ihr Familienleben hielten beide stets weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Neben dem Restaurant verbindet das Ex-Paar ein weiteres Herzensprojekt: 2018 gründeten sie das "Norris Performing Arts Center" in Murrieta, eine Akademie für Tanz, Gesang und Schauspiel.

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Getty Images Dean Norris und Bridget Norris bei den Variety Breakthrough of the Year Awards am 9. Januar 2014 in Las Vegas

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Getty Images Bridget Norris und Ehemann Dean Norris besuchen das 141. Kentucky Derby am 2. Mai 2015 in Louisville

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