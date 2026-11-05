Darum wird aus Mckenna Grace und Joseph Zada kein Paar

Mckenna Grace (20) und Joseph Zada (21) lassen die Hoffnungen vieler Fans platzen. Seit die beiden im Hunger Games-Universum als Maysilee Donner und Haymitch Abernathy vor der Kamera stehen, wünschen sich zahlreiche Zuschauer, dass es auch abseits der Leinwand zwischen ihnen funkt. Doch daraus wird nichts, wie die Schauspieler im gemeinsamen Interview mit Refinery29 Australia lachend klarstellen. Joseph findet die Vorstellung einer Beziehung ziemlich merkwürdig und verweist auf ihren Beziehungsstatus: "Ja, es ist ziemlich seltsam. Wir haben beide Partner", erklärt Joseph zu den Verkupplungsversuchen. Auch Mckenna beschreibt ihre Verbindung unmissverständlich: "Joe ist wie Familie." Dass Zuschauer im Netz Figuren oder Darsteller miteinander kombinieren, kann die Schauspielerin grundsätzlich nachvollziehen. Für sie endet der Spaß jedoch, sobald die Privatsphäre der Beteiligten davon berührt wird.

"Ich glaube, das ist das Lustige am Internet: Die Leute können alle Figuren oder Menschen oder was auch immer miteinander verkuppeln, solange es nicht in das Privatleben der Menschen eingreift", erklärte Mckenna. Insgesamt nahmen beide das Thema gelassen und brachten sogar selbst alternative Paarungen innerhalb des Casts ins Spiel. Joseph kann etwa verstehen, dass manche Fans ihn mit Ben Wang verkuppeln. Mckenna geht sogar noch weiter und erklärt Ben und Joseph zu ihrer persönlichen Lieblingskombination. Außerdem favorisiert sie "Maydove", also eine Verbindung ihrer Figur Maysilee mit Lenore Dove, die von Whitney Peak (23) gespielt wird. Joseph beteiligt sich ebenfalls an dem Gedankenspiel und bringt schließlich Mckenna und Laura Marcus als ein weiteres mögliches Duo ins Gespräch.

Privat ist Mckenna längst vergeben: Sie ist mit Mason Thames (19) liiert, mit dem sie für den Film "Regretting You" vor der Kamera stand. Auch Joseph bestätigte im Interview, in einer Beziehung zu sein, behält weitere Einzelheiten über sein Liebesleben aber für sich. Mckenna holte sich Rat bei Josh Hutcherson (34). Der Schauspieler verkörperte in den ursprünglichen Filmen Peeta Mellark und drehte mit ihr "Five Nights at Freddy's 2". Gegenüber E! News erinnerte sich Mckenna beim Coach-Event im Februar an ihre Gespräche während der gemeinsamen Pressetour: "Ich rede einfach viel mit Josh, weil wir zusammen auf dieser Pressetour waren und viel Zeit miteinander verbracht haben. Ich habe ihn oft gefragt: 'War deine Erfahrung in der Arena genauso intensiv wie unsere?' Und er meinte: 'Oh ja, ja, das war sie.'" Damit konnte sie ihre eigenen Erfahrungen bei den Dreharbeiten direkt mit denen eines Stars der ursprünglichen Filmreihe vergleichen.

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Imago Joseph Zada und Mckenna Grace posieren beim Fototermin zu "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in Sydney

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Getty Images Mckenna Grace und Joseph Zada beim Fototermin zu "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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