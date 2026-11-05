Cheyenne Ochsenknecht macht sich als "Hebamme" bereit

Cheyenne Ochsenknecht (26) stellt sich auf eine arbeitsintensive Zeit auf ihrem Hof ein. Dort beginnt schon bald die Ablammsaison und das frühere Model hat dafür bereits Vorbereitungen getroffen. Wie Cheyenne jetzt in ihrer Instagram-Story zeigt, hat sie ihre Nägel deutlich kürzen lassen. Der Grund dafür ist simpel: So kann sie den Tieren bei den Geburten besser helfen. Ihre Aufgabe im Stall beschreibt die 26-Jährige mit einem Augenzwinkern als Hebammenjob. "Ja, ich hab wieder kurze Nägel, weil die Ablammsaison langsam beginnt. Dann kann ich als Hebamme meinen Job nämlich besser machen", erklärt sie ihren Followern in dem Beitrag. Damit nimmt Cheyenne ihre Community einmal mehr mit in ihr Leben auf dem Land.

Auf dem Foto, das die Influencerin dazu veröffentlicht hat, ist ihr Gesicht nicht zu sehen. Stattdessen streckt sie ihre linke Hand in die Kamera und präsentiert so ihre frisch gemachte Maniküre. Auch wenn die Nägel jetzt deutlich kürzer sind, möchte Cheyenne zumindest auf Farbe nicht verzichten. Die Nägel sind teils in Rot und Rosa lackiert und teils mit einem roten Stern und kleinen dunklen Steinchen verziert. Dazu trägt sie einen Ring an einem ihrer Finger. Neben den kurzen Nägeln passt auch ihr Outfit zum Arbeitsalltag auf dem Hof: Sie hat eine olivgrüne Jacke sowie gesprenkelte schwarze Gummistiefel an. Auf dem Schnappschuss treffen also verspieltes Nageldesign und praktische Arbeitskleidung aufeinander.

Den Chianinahof in Dobl in der Steiermark bewirtschaftet Cheyenne gemeinsam mit ihrem Partner Nino Sifkovits (31), mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Wie der Name schon verrät, züchten die beiden dort hauptsächlich Chianina-Rinder. Zusätzlich kümmern sie sich auch um zahlreiche weitere Tiere auf dem Gelände. Körperliche Arbeit fällt dabei jeden Tag an, egal ob gerade Dreharbeiten oder andere öffentliche Termine im Kalender stehen. Cheyenne selbst sieht sich deshalb auch als das am härtesten arbeitende Ochsenknecht-Familienmitglied, wie sie zum Auftakt der fünften Staffel der Sky-Doku-Soap Diese Ochsenknechts offenbarte: "Es ist ja auch nicht böse gemeint. Und am Ende empfindet es jeder anders. Aber es ist doch Fakt, dass kein anderes Familienmitglied jemals wirklich körperlich gearbeitet hat – also im beruflichen Sinne."

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Imago Cheyenne Savannah Ochsenknecht beim HeidiFest im Münchner Hofbräuhaus, September 2026

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Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit kurzen Nägeln, November 2026

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