Darum flüchtet Felix Neureuther nachts ins Gästezimmer

Im Hause Neureuther wird es nachts regelmäßig ziemlich eng. In der WDR-Talkshow "Kölner Treff" erzählte Miriam Neureuther (36) jetzt, wie es im Schlafzimmer der Familie zugeht: Ihre Kinder kommen fast jede Nacht zu ihr und ihrem Ehemann Felix Neureuther (42) ins Bett. Dem ehemaligen Skirennläufer wird das Gedränge manchmal zu unangenehm, sodass er mitten in der Nacht flüchtet und im Gästezimmer schläft. Miriam hat diese Möglichkeit hingegen kaum. Sobald sie das Zimmer verließe, würden ihr die Kleinen einfach folgen. Umso größer ist ihre Freude über eine seltene Ausnahme. Weil die Anreise zur Sendung so weit war, übernachtet sie nach dem TV-Termin in einem Hotel. "Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich freue mich sehr auf diese Nacht, dass ich ganz alleine in meinem Bett schlafen kann", schwärmte sie. Felix ist zu Hause also mit den Kindern auf sich allein gestellt.

Die älteren Kinder würden zwar gelegentlich auch in ihren eigenen Betten schlafen, das komme allerdings eher selten vor. "Die suchen doch tatsächlich fast jede Nacht unsere Nähe", erzählte die Ehefrau des Ex-Skistars. Während Felix bei Bedarf ins Gästezimmer ausweicht, harrt sie im Familienbett aus. "Deswegen bleibe ich einfach liegen", erklärte sie. Micky Beisenherz (49) hakte daraufhin nach, wer im Schlaf denn besonders unruhig sei. Die Antwort kam prompt: Vor allem "unsere Mädels" würden beim Schlafen ordentlich ausschlagen. Dass Felix die Nacht allein mit den Kindern verbringen musste, schien Miriam durchaus zu gefallen. Eine kleine Portion Schadenfreude verbarg sie dabei nicht: "Mein Mann hat sich jetzt sehr gefreut, dass er heut Nacht alle allein hat."

Dass Miriam ihren Mann liebevoll auf die Schippe nimmt, ist nichts Neues. Schon vor wenigen Wochen hatte sie Felix wegen seiner Beteiligung am Küchenalltag geneckt. "Ein Thermomix ist auch männertauglich", hatte sie gegenüber der Abendzeitung lachend klargestellt. Die Küchenmaschine kommt im Haushalt der sechsköpfigen Familie regelmäßig zum Einsatz. Besonders beim Frühstück setzt Miriam auf eine feste Routine: "Morgens gibt es bei uns immer ein Zaubermüsli mit frischem Obst und Nüssen, das uns allen schmeckt." Anlass für das Gespräch war ihr Buch "Tannenduft und Glitzerschnee. Ein Winter- und Weihnachtsbuch für die ganze Familie" gewesen. Vier Jahre hatte Miriam daran gearbeitet und dafür Rezepte sowie Ideen für eine bewusstere Adventszeit zusammengetragen.

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Imago Felix Neureuther und Miriam Neureuther beim Ludwig Erhard Gipfel 2024 auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee

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Getty Images Felix und Miriam Neureuther im November 2023

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