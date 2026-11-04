Lange vor der ALS-Diagnose fiel Eric Danes Frau etwas auf

Rebecca Gayheart (55) bemerkte bei ihrem damaligen Ehemann Eric Dane (†53) schon Monate vor dessen ALS-Diagnose ein ungewöhnliches Symptom. Wie sie nun im Gespräch mit Drew Barrymore (51) für "Personal Spaces" erzählte, klagte der Schauspieler plötzlich über Kopfschmerzen. Das ließ Rebecca sofort aufhorchen, denn solche Beschwerden hatte Eric während ihrer gesamten gemeinsamen Zeit nie gehabt. "Er hatte in all den Jahren, in denen wir verheiratet waren oder uns kannten, kein einziges Mal Kopfschmerzen", betonte sie. Eric hatte 2024 die Diagnose ALS erhalten und war am 19. Februar 2026 an den Folgen der Nervenkrankheit gestorben. Die Kopfschmerzen hatte er sich anfangs selbst ganz harmlos erklärt: Er vermutete, er habe einfach ungünstig gelegen. Rückblickend war der plötzliche Kopfschmerz für Rebecca damit eines von mehreren frühen Anzeichen, die der Familie vor der Diagnose aufgefallen waren.

Rebecca erinnerte sich noch genau, wie ungläubig sie damals reagierte: "Eric, du bekommst nie Kopfschmerzen. Du hast noch nie eine Advil genommen. Was redest du da von Kopfschmerzen? Du hast keine Kopfschmerzen." Er selbst sei davon ausgegangen, dass er nur "komisch auf seinem Nacken geschlafen" habe. Doch die Schmerzen verschwanden nicht. Im Nachhinein habe es zwar mehrere Hinweise auf eine Erkrankung gegeben, doch keiner davon habe zu diesem Zeitpunkt so schwerwiegend gewirkt, dass ihm besondere Bedeutung beigemessen worden sei. Als schließlich die Muskelschwäche auftrat, folgten monatelange Arztbesuche und zahlreiche Untersuchungen. Zunächst diagnostizierten die Mediziner eine multifokale motorische Neuropathie. Weil die entsprechende Behandlung keine Wirkung zeigte, wurde weitergesucht. Neun Monate später brachten eine Lumbalpunktion, die Analyse der Rückenmarksflüssigkeit und Gehirnscans schließlich Gewissheit: Eric litt an ALS.

Eric selbst hatte eine andere Situation als erstes Warnsignal in Erinnerung. In seinen posthum veröffentlichten Memoiren "My Book of Days: A Memoir in Moments", die gerade erschienen sind, beschreibt er ein Sushi-Essen mit seinen Töchtern, bei dem seine rechte Hand plötzlich gekribbelt habe. Dann seien seine Finger taub geworden. Mit den Essstäbchen sei er immer schlechter zurechtgekommen. Anfangs vermutete der Schauspieler, dass das häufige Tippen auf seinem Handy die Beschwerden ausgelöst habe. Rund drei Wochen später war die Schwäche jedoch so stark, dass er die Stäbchen gar nicht mehr greifen konnte. Im April 2025 machte Eric seine Erkrankung öffentlich. Noch im selben Monat zogen er und Rebecca ihren laufenden Scheidungsantrag zurück. Ein Liebespaar waren die beiden damals nicht mehr. Dennoch hielten sie die Familie für ihre gemeinsamen Töchter zusammen. Billie ist heute 16 Jahre alt, ihre jüngere Schwester Georgia 14.

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Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Juni 2015

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Getty Images Eric Dane bei der Premiere von HBOs "Euphoria" im Cinerama Dome in Hollywood, 4. Juni 2019

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