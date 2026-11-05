Inka Bause kündigt große Gefühle bei "Bauer sucht Frau" an

Inka Bause (57) hat erfreuliche Neuigkeiten für die Fans von Bauer sucht Frau: Die neue Staffel der RTL-Kuppelshow ist abgedreht. Das verkündete die Moderatorin auf Instagram. Vor dem Start am kommenden Montag, dem 9. November, gönnte sie sich noch eine kurze Pause. Die vergangenen Tage nutzte Inka für eine Auszeit am Meer, um vor den neuen Folgen durchzuatmen. Ihre beiden Hunde waren ebenfalls dabei und genossen mit ihr die Zeit am Strand. Gleichzeitig weckt die Sängerin in ihrem Beitrag die Vorfreude auf die Staffel und kündigt emotionale Momente an: "Freut Euch auf tolle Bauern, große Gefühle und jede Menge Herzklopfen." Seit vielen Jahren begleitet Inka die Landwirte bei ihrer Liebessuche – und offenbar warten auch diesmal einige Erlebnisse darauf, mit dem Publikum geteilt zu werden.

Die veröffentlichten Fotos zeigen Inka in entspannter Atmosphäre. Auf einer Aufnahme sitzt sie auf einer hölzernen Sitzgelegenheit unmittelbar am Strand. Ein Selfie aus nächster Nähe hält einen vertrauten Moment mit ihren beiden Vierbeinern fest. Weitere Bilder zeigen die Landschaft: Tang liegt auf dem Sandstrand, dahinter erstreckt sich das ruhige Meer. Tief stehende Sonnenstrahlen dringen durch dichte Wolken und spiegeln sich auf dem Wasser. Trotz der erholsamen Umgebung scheint die TV-Bekanntheit dem Staffelstart entgegenzufiebern. Besonders interessiert sie, wie die neuen Folgen bei ihrer Community ankommen. "Ich bin wahnsinnig gespannt auf euer Feedback. Seid ihr dabei? Eure Inka", schrieb sie zu den Aufnahmen.

Die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" beginnt am 9. November bei RTL und ist auch auf RTL+ verfügbar. In den neuen Folgen suchen insgesamt 15 Landwirtinnen und Landwirte nach der großen Liebe. Hofwochen und Scheunenfeste bieten den Singles und ihren Kandidaten wie gewohnt Gelegenheit, einander kennenzulernen. Diesmal erwartet die Zuschauer außerdem eine Neuerung: Sie sollen mehr von den Abläufen hinter den Kulissen erfahren. Dafür begleiten die Kameras auch Inkas erste Begegnungen mit den Bauern und deren möglichen Partnern ausführlicher. So bekommen die Zuschauer mehr vom Geschehen abseits der eigentlichen Szenen zu sehen. Wer schließlich sein Herz verschenkt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

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RTL / Pascal Bünning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

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Instagram / inka.bause Inka Bause mit ihren Hunden im November 2026

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