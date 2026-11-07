Jesús de Miguels (†) Familie teilt bewegende Abschiedsworte

Die Familie von Jesús de Miguel (†30) hat sich mit bewegenden Worten von dem Fußballer verabschiedet. Seine Verwandten wandten sich in einer Mitteilung an die Öffentlichkeit, die von der spanischen Sportzeitung Marca verbreitet wurde. In ihrer Mitteilung richteten sie zudem ihren Dank an Weggefährten, Freunde, Fans und Vereine, die ihnen in dieser schweren Zeit mit großer Anteilnahme zur Seite standen. "In dieser unglaublich schwierigen Zeit möchten wir uns von ganzem Herzen für all die Worte und liebevollen Gesten bedanken, die wir nach Jesús' Tod erhalten haben", heißt es in dem Statement. Die Familie betonte weiter: "Uns fehlen die Worte, um unsere Dankbarkeit für jede einzelne Nachricht, jeden Anruf und all die liebevollen Gesten auszudrücken, die uns erreicht haben." Zudem betonten die Angehörigen, dass sie niemals vergessen würden, wie sehr Jesús von anderen geschätzt wurde und welchen besonderen Platz er im Leben so vieler Menschen einnahm.

Gleichzeitig baten die Angehörigen eindringlich darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. "Wir müssen diese Zeit der Trauer mit der Ruhe und Stille durchstehen, die eine solche Situation erfordert. Wir wissen all die Zuneigung, das Interesse und die Unterstützung, die sein Tod ausgelöst hat, sehr zu schätzen und sind euch allen zutiefst dankbar", schrieben sie. Zum Abschluss fand die Familie besonders emotionale Worte. Der Verlust von Jesús hinterlasse eine Lücke, die sich niemals schließen werde. Gleichzeitig bleibe er in den Herzen all jener unvergessen, die das Privileg hatten, ein Stück ihres Lebens mit ihm zu teilen. Bereits am Mittwoch hatte sich auch Andorra-Torwart Jesús Owono erstmals zu der Tragödie geäußert. "Das sind die schwierigsten Tage meines Lebens. Ich ringe um Worte und es fällt mir sehr schwer, all das zu begreifen, was passiert ist", erklärte der Keeper auf dem X-Account des FC Andorra.

Zu dem folgenschweren Unglück war es am Montagabend während des Zweitligaspiels zwischen CD Tenerife und dem FC Andorra gekommen. In der 97. Minute prallte Jesús heftig mit dem gegnerischen Torwart zusammen und verlor noch auf dem Spielfeld das Bewusstsein. Der Angreifer erhielt umgehend medizinische Hilfe und wurde anschließend auf einer Trage vom Spielfeld gebracht. Während des Transports zum Universitätskrankenhaus Nuestra Señora de Candelaria auf Teneriffa kam es zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand, sodass er reanimiert werden musste. Zunächst kam der Sportler in einem stabilen, aber ernsten Zustand in der Klinik an. Im Laufe der Nacht traten jedoch Komplikationen auf. Sein neurologischer Zustand verschlechterte sich zunehmend. Am Dienstagmorgen wurde Jesús schließlich für tot erklärt. Er wurde 30 Jahre alt.

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Imago Jesus de Miguel von Teneriffa im Spiel gegen Celta Fortuna im Estadio Municipal de Barreiro

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Imago Jesus de Miguel von Teneriffa hebt im Spiel gegen Celta Fortuna beide Arme

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