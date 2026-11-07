Fans entzückt: Ariana Grande macht Kuss-Challenge mit Ricky

Ariana Grande (33) sorgt mit einem besonders verspielten Pärchenauftritt für Begeisterung bei ihren Fans. Die Sängerin schnappte sich für ein neues Video ihren Partner Ricky Alvarez (35) und probierte mit ihm eine ganz besondere Challenge aus. Den verspielten Clip, der rund um ihre Kosmetikmarke R.e.m. Beauty entstanden ist, teilte sie jetzt auf Instagram. Gleich zu Beginn erklärt Ariana ihren Followern, worum es geht: "Diese Challenge heißt: Was trage ich auf den Lippen?" Der Tänzer greift ihre Worte scherzhaft auf und ergänzt: "Oder was trägt meine Freundin auf den Lippen?" Danach beginnt das eigentliche Ratespiel. Ariana trägt nacheinander verschiedene Lippenstiftsorten auf. Ricky soll herausfinden, welches Produkt sie jeweils verwendet hat. Dafür darf er jedoch nicht einfach einen Blick auf ihre Lippen werfen. Stattdessen muss er den richtigen Lippenstift durch mehrere Küsse erkennen und anschließend seinen Tipp abgeben. So wird aus der Präsentation der Kosmetikprodukte zugleich ein inniger gemeinsamer Moment des Paares.

Runde für Runde greift Ariana in ihrem Clip zu einem anderen Lippenstift aus ihrem Sortiment und nähert sich anschließend Ricky für den entscheidenden Kuss. Ganz ernst nehmen die beiden das Ratespiel dabei nicht: Immer wieder brechen sie gemeinsam in Gekicher aus und wirken dabei äußerst vertraut und ausgelassen. Genau diese Dynamik kommt bei Arianas Fans offenbar besonders gut an. In der Kommentarspalte unter dem Instagram-Beitrag häufen sich begeisterte Reaktionen auf den gemeinsamen Auftritt. Ein Nutzer schwärmt: "Ich liebe die beiden so sehr. Misses Happy Girl." Ein anderer freut sich vor allem über die gute Laune der Sängerin: "Ich liebe es, dass du lachst und dass du so glücklich wirkst, Ari." Und auch ein weiterer Fan kann kaum an sich halten: "Hör auf, das ist das süßeste Ding überhaupt."

Schon wenige Tage zuvor hatte Ariana ihren Followern seltene private Einblicke in ihre Beziehung mit Ricky gewährt. Damals veröffentlichte sie auf Instagram zwei herbstliche Pärchenfotos, auf denen sich beide besonders innig zeigten. Auf einer der Aufnahmen lagen sich die Musikerin und der Tänzer eng umschlungen in den Armen und schauten sich verliebt in die Augen. Auf dem zweiten Foto gab Ariana ihrem Partner einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. Ricky hatte dabei die Augen geschlossen und lächelte. Viele Worte verlor die Sängerin zu den romantischen Schnappschüssen allerdings nicht. Ihre Bildunterschrift bestand lediglich aus einem Herz und drei Ausrufezeichen. Mit der Kuss-Challenge liefert sie ihren Followern nun einen weiteren Einblick in ihre Beziehung mit Ricky – und verbindet ihn zugleich mit der Präsentation ihres Beautyprojekts.

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Instagram / arianagrande Ariana Grande trägt für eine Kuss-Challenge mit ihrem Partner Ricky Alvarez Lippenstift auf

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Instagram / arianagrande Ariana Grande trägt für eine Kuss-Challenge mit Ricky Alvarez Lipgloss auf

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