Bushido leidet ohne Anna-Maria Ferchichi unter Panikattacken

Schon eine kurze Trennung von seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) brachte Bushido (48) völlig aus dem Gleichgewicht. Wie der Rapper jetzt im gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis" auf RTL+ erzählte, war seine Frau nur rund 27 Stunden für eine Reise nach Belgrad unterwegs. Das reichte bereits, um ihm den Schlaf zu rauben. "Diese 24 Stunden – ich konnte nicht schlafen", berichtete der Musiker. Obwohl er früh ins Bett gegangen sei, habe er lange wach gelegen. Später sei er mehrfach aufgewacht, bevor ihn die Drillinge kurz vor sechs Uhr endgültig aus dem Schlaf rissen. Als Bushido anschließend zum Münchner Flughafen fuhr, um seine zurückkehrende Frau abzuholen, verschlechterte sich sein Zustand plötzlich. Der Grund: Der Musiker bekam nach eigener Aussage eine Panikattacke. Weil er sich zu schwach fühlte, um in die Flughafenhalle zu gehen, blieb er im Auto sitzen und wartete dort auf seine Frau.

Als Anna-Maria schließlich bei ihm ankam, sprach Bushido seine Beschwerden sofort an. "Ich habe eine miese Panikattacke gerade", habe er ihr gestanden. Einen konkreten Auslöser konnte der Musiker allerdings nicht benennen. "Irgendwas war komisch. Ich weiß es nicht", erklärte er und fügte hinzu: "Ich habe mich dann auch so schwach gefühlt." Das Wiedersehen habe jedoch rasch für Erleichterung gesorgt. "Es ist alles wie weggeblasen", betonte Bushido. Auch Anna-Maria fiel die kurze Zeit ohne ihren Mann schwer, wie sie im Podcast berichtete. Früher habe sie selbst monatelange Phasen ohne ihn gut weggesteckt und die Zeit für sich genossen. In Belgrad habe sie sich inzwischen aber "wie weg von der Herde" gefühlt. "Ich möchte einfach wieder zurück in meine Höhle", sei ihr einziger Gedanke gewesen. Die Intensität ihrer Reaktionen überrascht beide. Bushido sprach im Podcast von "Entzugserscheinungen", Anna-Maria fragte sich: "Stimmt irgendwas mit uns nicht?" Passenderweise stand nach der Podcastaufnahme ohnehin ein gemeinsamer Termin bei ihrer Paartherapeutin an. Dort wollten sie das Thema besprechen.

Bushido und Anna-Maria sind seit 15 Jahren ein Paar und 14 Jahre miteinander verheiratet. Zusammen haben sie acht Kinder. In ihrer Beziehung haben die beiden schon so manche Ehekrise durchgestanden. Im Podcast bringen sie ihre heutige Angst vor einer Trennung auch mit persönlichen Erlebnissen und früheren Schwierigkeiten in ihrer Beziehung in Verbindung. Eine fachliche Erklärung für ihre starken Reaktionen nennen sie dabei nicht. Schlafprobleme beschäftigen derzeit zudem nicht nur Bushido. Anna-Maria hatte zuletzt öffentlich gemacht, dass sie an zwei bis drei Tagen im Monat nachts kaum zur Ruhe komme. Dabei leide sie unter einem ausgeprägten Hitzegefühl, das ihr das Schlafen erschwere. Als mögliche Ursache für ihre Beschwerden vermutete sie die Prämenopause. Bevor sie sich festlegen wollte, plante Anna-Maria jedoch, die Symptome noch bei ihrer Frauenärztin abklären zu lassen. Ob sich ihr Verdacht bestätigt hat, ist bislang nicht bekannt.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi küssen sich, Oktober 2026

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