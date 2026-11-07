Darum ging es Katharina Eisenblut die letzten Tage schlecht

Die vergangenen Tage waren für Katharina Eisenblut (32) von gesundheitlichen Beschwerden geprägt. Nun brachte die Sängerin in ihrer Instagram-Story Licht ins Dunkel und erklärte, was hinter ihrem angeschlagenen Zustand steckt: Sie leidet unter einem Rheumaschub und ist momentan völlig außer Gefecht gesetzt. Besonders belastend ist für sie, dass die Schmerzen dieses Mal ungewöhnlich heftig auftreten. Außerdem betreffen sie gleich mehrere Stellen ihres Körpers. "Normalerweise schmerzt mein Fuß oder Arm, diesmal waren es ganze Bereiche wie mein Rücken, Bauch und meine Füße. Ich liege wirklich, wirklich flach und könnte einfach nur heulen", schreibt sie.

Ihre Follower lässt Katharina ganz offen wissen, wie es ihr gerade geht. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund. "Ich habe einen verschissenen Rheumaschub. Eigentlich kommt das jedes Jahr, aber diesmal habe ich ihn nicht direkt erkannt, weil der Schub ganz anders angefangen hat", schreibt sie. Trotz allem gibt sie die Hoffnung nicht auf, dass die akuten Schmerzen bald nachlassen. "Ich hoffe so sehr, dass es mir morgen wieder besser geht", fügt sie hinzu. Auf ihrer Brust liegt eine Wärmflasche, vor ihr steht ein Tablet. Der Blick in die Kamera lässt erahnen, wie erschöpft sie gerade ist.

Schon im vergangenen Jahr hatte Katharina wegen ihrer gesundheitlichen Probleme nach medizinischer Hilfe gesucht. Gemeinsam mit ihrer Familie war sie ins Flugzeug gestiegen, um Spezialisten aufzusuchen. Wohin die Reise ging, hatte sie damals zunächst nicht verraten. Eine Nachricht auf Social Media hatte jedoch deutlich gemacht, wie schlecht es ihr ging: "Ihre Schmerzen sind kaum noch auszuhalten, doch sie kämpft jeden Tag weiter." Kurz zuvor hatte die Sängerin öffentlich gemacht, dass sie an einer unheilbaren Krankheit litt. Die genaue Diagnose hatte sie zu diesem Zeitpunkt noch für sich behalten. Im Interview mit Promiflash hatte sie sich dennoch entschlossen gezeigt: "Ich bin kein Mensch, der aufgibt."

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, August 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

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