Jennifer Saros Sohn hatte erneut einen epileptischen Anfall

Schreckmoment für Jennifer Saro (30) und ihren Sohn: Der Kleine, den sie liebevoll Keks nennt, erlitt wieder einen epileptischen Anfall. Darüber informierte die Influencerin ihre Follower in einer Instagram-Story. Unmittelbar nach dem Vorfall brachte Jennifer ihren Sohn zur ärztlichen Untersuchung. Noch im Laufe des Tages zeigte sie ein Foto aus dem Behandlungsraum. Darauf sind eine Untersuchungsliege, verschiedene medizinische Geräte und eine Wärmelampe zu sehen. Jennifer und Keks selbst sind auf dem Bild nicht zu erkennen. Nach dem Termin gab es zunächst aber gute Nachrichten: Mutter und Sohn mussten nicht in der medizinischen Einrichtung bleiben. Die beiden durften nach der Untersuchung wieder den Heimweg antreten und sind inzwischen zurück in ihren eigenen vier Wänden.

Auch nach der Rückkehr nach Hause kann Jennifer noch nicht richtig aufatmen. Die Influencerin sorgt sich um die bisherige Behandlung ihres Sohnes und befürchtet, dass das Medikament, das Keks derzeit einnimmt, nicht mehr die gewünschte Wirkung zeigt. Deshalb muss der Junge nun vermutlich auf ein anderes Präparat umgestellt werden. In ihrer Story beschrieb sie die Lage mit wenigen Worten: "Keks hatte heute Morgen wieder einen epileptischen Anfall ... durften aber wieder nach Hause. Brauchen wahrscheinlich ein anderes Medikament, weil sein jetziges anscheinend nicht mehr wirkt."

Schon vor zwei Jahren hatte Jennifer von wiederholten epileptischen Anfällen ihres Sohnes berichtet. Nach einem Termin im Sozialpädiatrischen Zentrum erzählte sie ihren Followern, dass Keks ein Epilepsiemedikament bekommen hatte. "Da es in letzter Zeit immer wieder passiert ist und die Abstände auch nicht lange waren, haben wir jetzt ein Epilepsiemedikament bekommen", erklärte sie damals in ihrer Story. Zunächst hatte sie ihrem Sohn ein solches Arzneimittel nicht geben wollen. Aus Sorge um seine Gesundheit änderte sie jedoch ihre Meinung.

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jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn, genannt Keksi, Oktober 2026

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Instagram / Jennifer Saro Jennifer Saro, Influencerin

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