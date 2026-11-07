Amiras Babyglück: Olli Pochers Glückwünsche wurden gelöscht

Amira Aly (34) im absoluten Babyglück: Die Moderatorin durfte sich vor Kurzem über Nachwuchs freuen und hat zusammen mit Partner Christian Düren (36) eine Tochter bekommen. Unter dem Post, mit dem sie die Geburt in den sozialen Medien verkündete, fand sich auch eine Reaktion ihres Ex-Mannes Oliver Pocher (48). Nach eigener Aussage schickte der Comedian der frischgebackenen Mutter eine durchweg wohlwollende Gratulation zur Geburt ihres Kindes. Lange blieb die Gratulation allerdings nicht stehen: Als Oliver später erneut nachsah, war sein Kommentar unter dem Post plötzlich verschwunden. In seinem Format "Ollis Woche", das auf der Plattform Pocher Club erscheint, machte er nun seinem Ärger darüber Luft. Das Entfernen seiner Nachricht findet der Entertainer albern. Wer genau den Glückwunsch gelöscht hat und ob Amira selbst dafür verantwortlich war, ließ Oliver jedoch offen. Einen Namen nannte er in seiner Sendung nicht.

Zur Sprache kam das Thema durch einen Fan. Dieser wollte von Oliver wissen, ob Amira seine Glückwünsche gelöscht habe. Daraufhin holte der Comedian in "Ollis Woche" weit aus: "Irgendeiner ist es wohl gewesen. Ich habe ihr wirklich ganz nett und freundlich, ohne Häme oder Hintergedanken, das ja auch kommentiert. Ich habe das gesehen, ich hab das in die Story gepackt und wenn dann dein Kommentar gelöscht wird, ist dann die Story auch praktisch nicht mehr online. Das habe ich dann irgendwann erst abends oder so später gesehen. So: 'Komisch, ist ja nicht drauf.' Ja, da hat jemand wohl sehr zügig meinen Kommentar gelöscht. Ich finde das immer ein bisschen albern, Kommentare zu löschen." Damit unterstrich Oliver, dass seine Glückwünsche vollkommen ernst gemeint waren und keinerlei Ironie oder böse Absicht dahintersteckte. Dass sein Text wieder entfernt worden war, bemerkte er nach eigenen Angaben erst am späten Abend. Die Löschung hatte für ihn zudem einen unschönen Nebeneffekt: Mit dem verschwundenen Kommentar war nach seiner Darstellung automatisch auch seine darauf aufbauende Instagram-Story nicht mehr abrufbar.

Die Baby-News dürften bei Pocher alte Erinnerungen geweckt haben. Während er bei seinen beiden Söhnen mit Amira noch direkt im Krankenhaus an ihrer Seite stand, musste der Comedian die Geburt diesmal aus der Ferne mitverfolgen. Kein Wunder, schließlich liegt die Trennung der beiden inzwischen etwa drei Jahre zurück. Während Oliver Single ist, blickt Amira gemeinsam mit ihrem neuen Partner Christian in die Zukunft. Für Amira ist die kleine Tochter das dritte Kind, mit Oliver hat sie zwei Söhne. Durch die gemeinsamen Kinder bleiben die beiden auch nach dem Ehe-Aus familiär miteinander verbunden. Der Comedian ist zudem Vater von drei weiteren Kindern aus anderen Beziehungen.

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Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Oliver Pocher und Amira Aly

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Imago Amira Aly und Christian Düren im Juli 2025

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