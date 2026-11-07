Coming-out: Alanis Morissette macht Pansexualität öffentlich

Alanis Morissette (52) hat sehr persönliche Worte gefunden: Die Sängerin hat sich zum ersten Mal öffentlich als pansexuell geoutet. Im Podcast "Handsome" sprach die Kanadierin jetzt mit den Gastgeberinnen Tig Notaro (55), Fortune Feimster und Mae Martin offen über ihre sexuelle Orientierung. Ausgangspunkt war eine Frage des Magazins "Fortune". Darin wurde die Musikerin gefragt, ob ihre schmerzhaften Erlebnisse mit Männern sie jemals dazu gebracht hätten, sich zu wünschen, lesbisch zu sein. Alanis musste nicht lange überlegen und gab eine klare Antwort: "Ich bin pansexuell, also ja." Tig war von dieser Antwort sichtlich überrascht und hakte noch einmal nach, ob das wirklich stimme. Die "Ironic"-Interpretin ließ daran keinen Zweifel und bestätigte knapp: "Bin ich." Damit sprach die Künstlerin erstmals vor der Öffentlichkeit so deutlich über diesen Teil ihrer Identität.

Die große Neuigkeit kam allerdings erst ganz am Ende der Folge zur Sprache. Die drei Podcasterinnen nahmen das mit Humor und zogen ihren Gast ein wenig auf. Sie scherzten, eine solche Nachricht hätte Alanis am besten gleich zu Beginn des Gesprächs verkünden sollen. Die Sängerin nahm die Neckereien jedoch gelassen und konterte ebenfalls mit einem Augenzwinkern, als es um den späten Zeitpunkt ihres Coming-outs ging. "Ich hebe mir das gerne für den Epilog auf", erklärte sie lachend in der Runde. Doch was genau bedeutet der Begriff überhaupt? Pansexualität beschreibt eine sexuelle, romantische oder emotionale Anziehung zu anderen Menschen, die unabhängig von deren Geschlecht oder Geschlechtsidentität ist. Für pansexuelle Menschen ist es demnach nicht ausschlaggebend, ob sich eine Person als Mann, Frau oder nicht-binär versteht. Vielmehr zählen die Persönlichkeit und der Mensch hinter der Identität.

Auch privat hat Alanis ihr Glück gefunden: Seit 2010 ist sie mit dem Musiker Mario "Souleye" Treadway verheiratet. Zusammen haben die beiden drei Kinder namens Ever, Onyx und Winter. Bereits im September erinnerte sich die Sängerin in einem anderen Podcast an einen besonderen Moment ihrer Karriere, der damals für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hatte. Im Gespräch bei "Call Her Daddy" erinnerte sie sich an ihren Kuss mit Sarah Jessica Parker (61), den die beiden im Jahr 2000 bei einem Gastauftritt der Musikerin in der Serie Sex and the City vor der Kamera teilten. Die Idee zu der Szene stammte nach ihren eigenen Worten sogar von ihr selbst: "Ich wandte mich an sie und sagte: 'Wäre es vielleicht ein guter Zeitpunkt für Carrie, einen lesbischen Moment zu erleben?' Und sie sagten: 'Aber ja. Wir haben dasselbe gedacht.'" Den Kuss mit der Schauspielerin habe sie als "sehr angenehm", "leicht" und "unbeschwert" empfunden, verriet Alanis in dem Podcast.

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Getty Images Alanis Morissette bei der Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala 2026

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Instagram / alanis Alanis Morissette mit ihrer Tochter Onyx (8)

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