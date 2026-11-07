Neue Looksmaxxing-Doku zeigt die Abgründe des Körperkults

Es begann mit Tipps für ein markanteres Kieferprofil und die perfekte Hautpflege – doch die dunkle Seite des Trends hat die sozialen Netzwerke längst fest im Griff: Aus dem einstigen Beautyhype "Looksmaxxing" ist für viele junge Männer ein hochgefährlicher Optimierungswahn geworden. Angetrieben von Einsamkeit, Leistungsdruck und unerreichbaren Onlineidealen greifen Teenager und junge Erwachsene zu immer extremeren Mitteln. Wo Cremes nicht mehr reichen, übernehmen Experimente mit Steroiden, hormonellen Substanzen und riskanten Selbstversuchen. Welches zerstörerische Ausmaß dieser unkontrollierte Körperkult im Schatten der Algorithmen angenommen hat, schildern Betroffene nun laut Vanity Fair erschreckend offen in der neuen Hulu-Dokureihe "Get Huge: Looksmaxxing to Death".

Im Mittelpunkt der Produktion, die am 10. November erscheint, steht der berüchtigte Biohacking-Influencer Tony Huge. Von seiner sektenartigen Gemeinschaft im thailändischen Pattaya aus trieb er seine Anhänger zu immer gefährlicheren Experimenten vor laufender Kamera an – mit fatalen Folgen. Gleich mehrere Weggefährten bezahlten den Exzess mit ihrem Leben: Leo Longevity wurde im Januar 2023 tot in der gemeinsam mit Tony genutzten Unterkunft gefunden. Im Juli starb der erst 32-jährige Connor Murphy mutmaßlich bei einem drogenbedingten Ertrinkungsunfall im Gartenteich. Neben Leo und Connor greift die Doku weitere Schicksale aus Tonys engstem Kreis auf: Nick Weisser starb 2018, Josh Brooks im Jahr 2021. "Warum sterben alle um Tony Huge herum?", fragte ein Nutzer entsetzt unter einem der Videos – eine Frage, die zum zentralen Motiv der gesamten Doku wird.

Über zwei Jahre lang begleitete Regisseurin Stacey Lee das Umfeld von Tony und dokumentierte den schleichenden Absturz einer isolierten Männercommunity, die professionelle medizinische Hilfe systematisch ablehnte. Für die Filmemacherin und Mutter geht die Tragödie weit über einzelne Schicksale hinaus: Neben altbekannten Szenegrößen zeigt die Doku auch das Auftauchen neuer Gesichter wie Clavicular (20), bürgerlich Braden Peters, der schon die nächste Generation in den Wahn zieht. Die Regisseurin möchte mit ihrem Werk aufrütteln und zeigen, wie fehlende und falsche Vorbilder sowie mentale Krisen junge Männer direkt in die Fänge extremer Netzkulte treiben.

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Instagram / connormurphyofficial Connor Murphy, Influencer

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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