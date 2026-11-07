Felix Lobrecht lästert über Stuttgart und kassiert Ärger

Felix Lobrecht (37) hat sich Stuttgart vorgeknöpft und mit seinem spöttischen Urteil offenbar einige Fans gegen sich aufgebracht. In seinem Podcast "Gemischtes Hack" sprach der Comedian gemeinsam mit Co-Host Tommi Schmitt (37) über seine Eindrücke von der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Vor allem die vielen Baustellen und die Bereiche, in denen nur Tempo 40 erlaubt ist, gingen ihm dabei gegen den Strich. Sein Fazit fiel entsprechend deutlich aus: "Stuttgart ist ja nichts fürs Auge", befand er und bezeichnete die Stadt als "Problembär-Stadt". In der aktuellen Folge des Podcasts berichtete Felix nun, dass seine Worte bei einem Teil seiner Stuttgarter Fans gar nicht gut ankamen. Er habe nach seinen Aussagen "viel Ärger" bekommen. Besonders eine von ihm vorgeschlagene neue Kurzform des Stadtnamens sorgte demnach für verärgerte Rückmeldungen.

Ganz so vernichtend wollte der Comedian sein Urteil dann aber doch nicht stehen lassen. Mit einem knappen "Größtenteils" schwächte er seine Kritik ab und stellte klar, dass es in Stuttgart durchaus auch schöne Ecken gebe. Deutlich weniger versöhnlich zeigte er sich beim Thema Stuttgart 21. Er räumte zwar ein, dass Witze über die Dauerbaustelle rund um den Bahnhof längst abgedroschen seien. Wer sich aber genauer mit dem umstrittenen Bahnprojekt beschäftige, komme zu einem drastischen Ergebnis. "Aber wenn man sich mal wirklich da reinarbeitet in diesen Bahnhof, dann ist das schon wirklich ein unfassbarer Skandal", wetterte er im weltweit zweitmeistgestreamten Podcast "Gemischtes Hack". Daneben präsentierte er noch eine Idee, die seine Hörer in der Stadt offenbar besonders aufregte. "Ich finde, 'Stutte' ist ein cooler Spitzname für Stuttgart", verkündete er. Ausgerechnet dieser Vorschlag brachte ihm nach eigener Aussage einen erheblichen Teil der negativen Reaktionen aus der Stadt ein.

Tommi versuchte derweil, die heftigen Reaktionen auf die Sticheleien seines Podcastpartners einzuordnen. Die Stuttgarter seien oft "verbissen", sobald es um ihren Lokalpatriotismus gehe, erklärte er. Dass Felix mit seinen Aussagen aneckte und seine Stuttgarter Fans gegen sich aufbrachte, steht im Kontrast zu seinem kurz zuvor absolvierten Gastspiel in der Stadt. Der Comedian war vor seinen Bemerkungen gleich zweimal in Stuttgart aufgetreten – und beide Shows waren ausverkauft. Ob er bei seinem nächsten Besuch in der Landeshauptstadt als Friedensangebot auf seinen neuen Lieblingsspitznamen "Stutte" verzichtet, verriet der Comedian im Podcast nicht.

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Imago Felix Lobrecht, Oktober 2024

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Spotify DACH Podcast-Cover "Gemischtes Hack" mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt

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