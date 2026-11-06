Neuer Dreh von "Stranger Things"-Stars heizt Gerüchte an

Finn Wolfhard (23) und Caleb McLaughlin (25) stehen offenbar wieder gemeinsam vor der Kamera – und das, obwohl Stranger Things bereits im Januar 2026 abgeschlossen wurde. Kurz vor dem "Stranger Things"-Day am 6. November veröffentlichte ein Updateaccount zur Serie auf X einen rund 20 Sekunden langen Clip, der die beiden Schauspieler bei Dreharbeiten zeigt. Darin laufen Finn und Caleb Seite an Seite eine Straße entlang, bevor sie plötzlich innehalten und etwas vor sich zu entdecken scheinen. Was genau hinter den Aufnahmen steckt und wo die Szene entstanden ist, ist bislang nicht bekannt. Bei den Fans sorgt das unerwartete Wiedersehen der beiden Darsteller dennoch für reichlich Gesprächsstoff: Viele vermuten, dass es sich um Hinweise auf eine bislang geheime letzte Folge der Netflixserie handeln könnte.

Vor allem Anhänger der sogenannten "Conformity Gate"-Theorie wurden bei dem Clip hellhörig. Sie gehen davon aus, dass das bisherige Serienfinale nur eine von Bösewicht Vecna erzeugte Täuschung war und die eigentliche Auflösung somit noch aussteht. Zusätzliche Nahrung erhalten die Spekulationen ausgerechnet von Ross Duffer (42). Der Mitschöpfer der Serie teilte in seiner Instagram-Story ein Meme mit den Sätzen "Ich weiß, was am 'Stranger Things'-Day kommt" und "Nein, weißt du nicht". Der gemeinsame Dreh von Finn und Caleb muss allerdings nicht zwangsläufig etwas mit einer neuen Serienfolge zu tun haben. Wie Just Jared berichtet, könnte es sich ebenso um einen eigens produzierten Beitrag handeln. Auch ein Werbespot, beispielsweise für den Super Bowl 2027 oder Thanksgiving, sowie ein Sketch für Saturday Night Live kommen als Erklärung infrage.

Auch wenn die Hauptserie offiziell abgeschlossen ist, müssen sich Fans noch nicht vollständig von Hawkins verabschieden. Das "Stranger Things"-Universum soll nämlich weiter wachsen. Laut Just Jared entwickelt Netflix derzeit ein Realfilmspinoff. Außerdem soll die Broadwayproduktion "The First Shadow" zu einem späteren Zeitpunkt aufgezeichnet und anschließend beim Streamingdienst veröffentlicht werden. Bis dahin können sich Fans mit dem animierten Spinoff "Stranger Things: Tales From '85" auf Netflix die Zeit vertreiben. Ob nun aber tatsächlich eine geheime neue Folge auf die Fans warten könnte, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Der Cast von "Stranger Things": Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp und Millie Bobby Brown

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Netflix Jamie Campbell Bower als Vecna in "Stranger Things" Staffel 5

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