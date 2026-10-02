Nach Mega-Erfolg: "Stranger Things"-Spin-off schwächelt

Von dem gewaltigen Erfolg von Stranger Things ist beim Ableger bislang wenig zu spüren: Das animierte Netflix-Spin-off "Stranger Things: Tales From '85" bleibt auch mit seiner inzwischen veröffentlichten zweiten Staffel nun deutlich hinter dem Hype um das Original zurück. Nach dem Start schafften es die neuen Folgen weltweit nur in wenigen Ländern überhaupt in die Top 10, wie Moviepilot berichtet. Damit entwickelte sich die Animationsserie bislang eher zur Randerscheinung als zum nächsten großen Hit des Franchise. Ob es überhaupt eine dritte Staffel geben wird, hat Netflix bisher nicht bekannt gegeben. Dabei hatte die Originalserie mit ihren Geschichten aus Hawkins über Jahre hinweg ein riesiges Publikum erreicht und damit den Grundstein für zahlreiche weitere Projekte gelegt.

Nach fünf Staffeln ist "Stranger Things" inzwischen zwar abgeschlossen, das Serienuniversum soll jedoch weiterleben. Laut Moviepilot wurde die Hauptserie bis Ende 2025 mehr als 1,2 Milliarden Mal gestreamt. Neben "Tales From '85" gibt es mit "Stranger Things: The First Shadow" außerdem ein Theaterstück, das im Londoner West End und auch in New York aufgeführt wird. Von der Inszenierung soll zudem eine Aufzeichnung existieren, die zu einem späteren Zeitpunkt bei Netflix erscheinen könnte. Darüber hinaus ist bereits seit Längerem ein weiterer Serienableger im Gespräch. Die Duffer Brothers (42) stellten dafür eine völlig neue Geschichte an einem anderen Ort mit neuen Figuren und einer neuen Besetzung in Aussicht. Ob daraus tatsächlich eine weitere Serie entsteht, ist allerdings noch offen.

Dass der "Stranger Things"-Hype selbst beim Original nicht immer gleich groß blieb, zeigte sich zuletzt bei der fünften Staffel. In der zweiten Veröffentlichungswoche gingen die Zuschauerzahlen laut Filmstarts um ganze 60 Prozent zurück. Zum Vergleich: Staffel vier hatte im selben Zeitraum noch um 17 Prozent zugelegt. Trotz des deutlichen Einbruchs blieb die finale Staffel mit 23,6 Millionen Views und 112,7 Millionen geschauten Stunden an der Spitze der Netflix-Charts. Vom einstigen Rekordfieber ist beim animierten Ableger dagegen bislang wenig zu spüren. Ob Netflix nun trotzdem an "Tales From '85" festhält oder den Fokus lieber auf andere Geschichten aus dem "Stranger Things"-Universum richtet, bleibt abzuwarten.

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© 2025 Netflix, Inc. Szene aus "Stranger Things: Tales From '85"

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© 2025 Netflix, Inc. Szene aus "Stranger Things: Tales From '85"

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Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Dezember 2025