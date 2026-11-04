Eric Danes letzter Rat an seine Töchter geht unter die Haut

Eric Dane (†53) hat seinen Töchtern Billie (16) und Georgia (14) bewegende Abschiedsworte hinterlassen. In seinen Memoiren "My Book Of Days: A Memoir of Moments" wendet sich der inzwischen verstorbene Schauspieler direkt an seine beiden Teenager-Töchter. Das Buch ist am Dienstag erschienen, mehrere Monate nach seinem Tod im Februar. Eric schrieb die Memoiren während seines Kampfes gegen ALS. "Diese Krankheit nimmt mir langsam meinen Körper, aber sie wird mir niemals meinen Geist nehmen", heißt es darin. Seine Mädchen seien zwar unterschiedliche Menschen, aber beide laut seiner Einschätzung stark: "Ihr habt die Widerstandsfähigkeit von mir geerbt. Das ist meine Superkraft." Sein eindringlicher Rat an sie lautet: "Begegnet dem mit Ehrlichkeit, Integrität und Anmut, selbst wenn es unüberwindbar scheint. Ich hoffe, ich habe euch gezeigt, dass ihr allem entgegentreten könnt – ihr könnt dem Ende eurer Tage entgegentreten, ihr könnt der Hölle entgegentreten – mit Würde. Kämpft, Mädchen – und haltet eure Köpfe hoch." Zudem blickt er ehrlich darauf zurück, wie er sich als Vater entwickelt hat. Er schreibt auch, wie traurig es ihn macht, Billie und Georgia niemals zum Traualtar führen zu können.

In seinem Buch hielt der Grey's Anatomy-Star zudem fest, wie er sich seine eigene Trauerfeier konkret vorstellte. Sie sollte an einem großen Ort wie dem Hollywood Palladium stattfinden, wo bis zu 4.000 Menschen Platz finden. Musikalisch wünschte sich Eric eine lebendige Feier, die seinen eigenen Geschmack widerspiegelt. Gespielt werden sollten Alternative und New Wave aus den Achtzigern bis hin zu Alternative-Musik der Neunziger. Auf seiner Wunschliste standen beispielsweise The Smiths, The Cure, Nirvana, Pearl Jam, Oasis, The Police und Talking Heads. Eine Ausnahme legte er jedoch fest: "Ich möchte, dass der Laden rockt, aber bitte kein Neunzigerjahre-Rock. Kein KISS, kein Mötley Crüe." Beim Essen dachte er an Sushi und die besten Desserts aus Los Angeles. Seine Ehefrau Rebecca Gayheart (55) dürfe ein fröhliches Erinnerungsvideo zusammenstellen. Wichtig war ihm dabei, seine anwesenden Töchter emotional nicht zu überfordern. Auch für die Reden zu diesem Anlass gab es feste Regeln: Höchstens fünf Personen sollten jeweils maximal fünf Minuten sprechen.

Eric war rund ein Jahr, nachdem er seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht hatte, im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Die unheilbare Krankheit schädigt nach und nach das Nervensystem und führt zu immer stärkeren Lähmungen. In seinen Memoiren beschreibt er die ersten Symptome und eine anfängliche Fehldiagnose. Außerdem schilderte er, wie er mit der endgültigen Diagnose umging. Schon kurz vor seinem Tod hatte der TV-Star in der Netflix-Doku "Famous Last Words" gesagt, dass er vor allem als liebevoller Vater in Erinnerung bleiben möchte. Nicht seine Karriere war ihm am wichtigsten, sondern die Beziehung zu seinen Töchtern. Er wollte in den entscheidenden Momenten für sie da sein. Eric und Rebecca hatten 2004 geheiratet und sich 2017 getrennt. Zwar reichte Rebecca die Scheidung ein, abgeschlossen wurde sie allerdings nie. Kurz bevor er seine Erkrankung bekanntgab, zog sie den Antrag zurück. Sie kümmerten sich gemeinsam um ihre Töchter Billie und Georgia. Rebecca unterstützte ihn auch in seiner letzten Krankheitsphase.

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Imago Eric Dane mit seinen Töchtern Billie Beatrice und Georgia Geraldine bei der Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die" in Los Angeles, 2024

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Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane mit seinen Töchtern Billie und Georgia

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