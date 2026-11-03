Rebecca Gayheart schildert Eric Danes letzte Momente

Rebecca Gayheart (55) und ihre Töchter Billie und Georgia wichen Eric Dane (†53) in seinen letzten Tagen nicht von der Seite. In einem am Dienstag veröffentlichten Gespräch mit Today.com schilderte die Schauspielerin, wie die Familie den an ALS erkrankten Serienstar im Krankenhaus begleitete. Um das sterile Krankenzimmer so gemütlich wie möglich zu gestalten, übernachteten Rebecca und die Mädchen dort, stellten batteriebetriebene Kerzen auf und spielten Erics Lieblingsmusik. Seine letzten Stunden sollten sich so angenehm wie möglich anfühlen. "Die Mädchen und ich haben es uns einfach bei ihm gemütlich gemacht und unsere Familienübernachtungen veranstaltet", erinnerte sich Rebecca. Die kleinen Lichter hätten dabei für eine angenehmere Stimmung gesorgt. Gemeinsam hätten sie versucht, "es so schön zu machen, wie es in einem Krankenzimmer eben möglich ist". Eric starb am 19. Februar 2026 im Alter von 53 Jahren.

Dass dieser Klinikaufenthalt anders ausgehen würde als die vorherigen, war der Familie zunächst nicht bewusst. Der Schauspieler war zuvor bereits mehrfach im Krankenhaus behandelt und anschließend wieder entlassen worden. Daher ging die Familie offenbar auch bei diesem Aufenthalt von einer Rückkehr aus. Erst am dritten Tag machten der Tonfall der Ärzte und neue medizinische Informationen deutlich, wie ernst die Situation war. "Alles veränderte sich", beschrieb Rebecca diesen Moment gegenüber Today.com. Auch Eric selbst habe die Verschlechterung seines Zustands genau wahrgenommen. Obwohl er sich nur noch stark eingeschränkt verbal äußern konnte, kommunizierte er weiterhin mit seiner Familie und engen Freunden. Die letzten Entscheidungen habe er selbst getroffen. "Er hatte die Kontrolle darüber, wie er gehen würde", betonte Rebecca. Laut der Sterbeurkunde, die People im März veröffentlichte, starb Eric an Atemversagen. Seine ALS-Diagnose hatte er weniger als ein Jahr zuvor öffentlich gemacht.

Mit Erics Tod schon im Februar habe die Familie keinesfalls gerechnet, betonte Rebecca außerdem in der Sendung "Today". Dort erklärte Rebecca, dass sein Tod für Billie und Georgia ein "großer, gewaltiger Verlust" sei. Noch in seinen letzten Wochen hielt Eric Kontakt zu seinem früheren Grey's Anatomy-Kollegen Patrick Dempsey (60). Patrick sprach etwa eine Woche vor Erics Tod zuletzt mit ihm und erlebte die Nachricht von seinem Ableben als Schock. Eric und Rebecca hatten 2004 in Las Vegas geheiratet, 2010 und 2011 kamen ihre Töchter zur Welt. 2018 reichte Rebecca die Scheidung ein, zog den Antrag wegen Erics Erkrankung im 2025 jedoch zurück. Nach seiner Diagnose versprach sie ihrem damals von ihr getrennt lebenden Mann ihre Unterstützung: "Ich bin hier, wir werden das gemeinsam durchstehen, ich gehe nirgendwohin." Von diesem Gespräch berichtete Eric in seinen posthum veröffentlichten Memoiren "My Book of Days: A Memoir in Moments".

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Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane in Los Angeles, Juni 2017

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Instagram / rebeccagayheartdane Rebecca Gayheart, Eric Dane und ihre beiden Töchter Billie und Georgia

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