Eric Dane enthüllt, warum seine Ehe mit Rebecca zerbrach

Eric Dane (†53) führte das Ende seiner Ehe mit Rebecca Gayheart (55) auf seine langen Arbeitszeiten und die Folgen seines Suchtkampfes zurück. In seinen posthum veröffentlichten Memoiren "My Book of Days" beschreibt der Schauspieler, wie diese Belastungen die Beziehung zunehmend überschatteten. Nach fast 14 Ehejahren reichte Rebecca im Jahr 2018 dann schließlich die Scheidung ein. Anschließend zogen beide in getrennte Häuser und führten weitgehend eigene Leben. Rechtskräftig beendet wurde ihre Ehe allerdings nie: Laut Eric wurden die nötigen Unterlagen am Ende nicht unterschrieben.

Trotz des Ehe-Aus blieben die beiden weiterhin sehr eng miteinander verbunden. Gemeinsam kümmerten sie sich um ihre Töchter Billie und Georgia, verbrachten Feiertage zusammen und fuhren zusammen in den Familienurlaub. Auch im Alltag riss der Kontakt nicht ab. Bis zu Erics Tod am 19. Februar 2026 hätten er und Rebecca täglich miteinander gesprochen und zusammengehalten. Wie ungewöhnlich eng ihr Verhältnis auch nach der Trennung blieb, fasst Eric in "My Book of Days" so zusammen: "Wir verlassen unsere Ehe, aber wir verlassen nicht unsere Familie."

Als Eric seine ALS-Diagnose erhielt, gehörte Rebecca zu den ersten Menschen, die er darüber informierte. Ihre Antwort sei klar gewesen: "Ich bin hier, wir kämpfen gemeinsam dagegen, ich gehe nirgendwohin." Diesem Versprechen blieb sie laut Eric treu. Auch als sich der Gesundheitszustand des Schauspielers verschlechterte, besuchte sie ihn jeden Tag – früh am Morgen, spät am Abend und teilweise sogar mitten in der Nacht. Eric würdigt Rebecca deshalb als seine beste Freundin, seinen Fels und seine Fürsprecherin.

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Imago Rebecca Gayheart und Eric Dane im September 2022

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Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane in Los Angeles, Juni 2017

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