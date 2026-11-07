Nach Royal-Hochzeit: So bleibt Harriet Phillips geerdet

Für Harriet Phillips hat sich in den vergangenen Monaten fast alles verändert. Im Juni 2026 hat sie Peter Phillips (48) geheiratet, den Sohn von Prinzessin Anne (76). Seitdem gehört die Mutter einer Tochter offiziell zur Royal Family und steht viel häufiger in der Öffentlichkeit als früher. Bis dahin hatte sie als Kinderkrankenschwester beim britischen Gesundheitsdienst NHS gearbeitet. Im exklusiven Gespräch mit Hello! verriet Harriet nun, wie ungewohnt die royale Aufmerksamkeit für sie ist: "Peter hilft mir wirklich; er erdet mich, denn für ihn ist das normal. Für mich ist das nicht normal." Ihr Mann ist von Geburt an Teil der Königsfamilie und kennt den Trubel daher bestens. Diese Erfahrung helfe ihm dabei, Harriet durch ihren neuen Alltag zu begleiten. Zusätzlich findet sie Halt in ihrer eigenen bodenständigen Herkunft. Ihre stabile Kindheit und die Erfahrungen aus ihrem bisherigen Leben sollen ihr dabei helfen, trotz der großen Veränderungen mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben.

Über ihre innere Stärke sagt Harriet: "Hoffentlich ist das Wichtigste, dass ich schon vorher mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand. Wenn man schwierige Dinge durchgemacht hat, lernt man, wer man ist, und verliert sich nicht." Einen großen Anteil daran hätten ihre Eltern. "Aber ich muss meinen Eltern dafür danken, dass sie wunderbar waren und mir eine gesunde, stabile Erziehung ermöglicht haben. Ich hoffe, dass ich meiner Tochter dasselbe gegeben habe", erklärte sie weiter. Beruflich hat Harriet inzwischen einen neuen Weg eingeschlagen. Den NHS hat sie hinter sich gelassen und ist nun Schirmherrin von Home-Start Cotswolds geworden. Die Wohltätigkeitsorganisation hilft Familien mit kleinen Kindern, die gerade eine schwierige Zeit durchmachen. Als größte Umstellung seit der Hochzeit empfindet Harriet jedoch die neue Familienkonstellation. Nachdem ihr Alltag jahrelang von einem Vollzeitjob und der Kindererziehung geprägt war, sucht sie nun nach einer guten Balance zwischen ihrer Patchworkfamilie und den neuen öffentlichen sowie wohltätigen Verpflichtungen.

Harriet und Peter bringen beide Töchter mit in ihre Patchworkfamilie. "Peter und ich haben großes Glück, so wundervolle Mädchen zu haben. Ich freue mich auf das, was unserer Familie bevorsteht, und behalte immer im Blick, wie wichtig es ist, alles behutsam anzugehen", sagte sie in dem Interview. Auch in der Königsfamilie fühlt sie sich gut aufgehoben. Harriet beschreibt Prinzessin Kate (44) als offenherzig und als jemanden, den sie jederzeit um Rat fragen könne. Ihre Schwiegermutter Prinzessin Anne lernte sie ganz ohne Protokoll kennen: Das erste Treffen fand im Garten von Gatcombe Park statt. Dort saßen die beiden auf Gartenbänken und tranken zusammen Tee. Für Harriet hätte die Begegnung nicht schöner sein können. Bei ihrer intimen Hochzeit in den Cotswolds waren zahlreiche Royals dabei, darunter König Charles III. (77), Königin Camilla (79), Prinz William (44), Kate sowie Zara Tindall (45) und Mike Tindall (48). Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) nahmen hingegen nicht an der Feier teil.

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Getty Images Peter Phillips und Harriet Sperling nach ihrer Hochzeit an der All Saints' Church in Kemble, England

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Imago Peter Phillips und Harriet Sperling am Eröffnungstag von Royal Ascot 2026

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