"Love Island"-US-Theo und Olivia erwarten ihr zweites Baby

Babyglück bei Theo Campbell und Olivia Kaiser! Die beiden Love Island-Stars erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Auf Instagram verkündete das Ehepaar jetzt die süßen Neuigkeiten mit mehreren liebevollen Familienaufnahmen. Darauf posieren Theo und Olivia gemeinsam mit ihrem elf Monate alten Sohn Atlas und halten stolz ein Ultraschallbild in die Kamera. Der Nachwuchs soll im April 2027 das Licht der Welt erblicken. Atlas wird bei der Geburt seines Geschwisterchens also knapp anderthalb Jahre alt sein. Zu den Fotos schrieb Olivia überglücklich: "Unsere kleine Familie wächst! Was für ein Segen, dass Gott uns ein weiteres kostbares kleines Leben anvertraut hat, das wir lieben, umsorgen, beschützen und für das wir sorgen dürfen."

Während Olivia von ihrem Glück schwärmte, nahm Theo die erste Reaktion des kleinen Atlas mit Humor. "Atlas war nicht allzu glücklich, als wir es ihm erzählt haben, aber er wird sich schon daran gewöhnen", scherzte der Realitystar auf Instagram. Olivia wandte sich in ihrem Post außerdem direkt an ihr ungeborenes Kind und fand dabei rührende Worte: "Du wirst jetzt schon so sehr geliebt, so sehr gewollt und wir haben so sehr für dich gebetet. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, süßes Baby." In den Kommentaren ließen die Glückwünsche nicht lange auf sich warten. Unter anderem meldeten sich "Mafs UK"-Bekanntheit Adrienne Naylor und der ehemalige Geordie Shore-Star Zahida Allen (32) zu Wort. Zahida beschrieb das künftige Geschwisterchen von Atlas dabei als besten Freund fürs Leben.

Theo und Olivia hatten sich im Jahr 2024 bei der MTV-Realityshow "The Challenge" kennengelernt. Während der Dreharbeiten funkte es zwischen den beiden. Seitdem ging es für das Paar Schlag auf Schlag: Im November 2025 kam ihr Sohn Atlas zur Welt. Im März 2026 folgte die Verlobung, bevor sich die beiden im Juni 2026 das Jawort gaben. Für Theo ist es bereits das dritte Kind. Neben Atlas hat er den Sohn Aries aus seiner früheren Beziehung mit Sapphire Yhnell. Aries wurde im Februar 2021 geboren. Einem größeren Publikum wurde Theo, der nach einem Unfall auf einem Auge blind ist, 2017 durch die dritte Staffel von "Love Island" bekannt. Damals zog er nach viereinhalb Wochen als neuer Kandidat in die Villa ein und startete damit seine Laufbahn im Reality-TV.

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Instagram / theo_campbell91 Theo Campbell, Olivia und Sohn Atlas

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Getty Images / Scott Barbour Theo Campbell bei den "Nitro Athletics 2017" in Melbourne

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