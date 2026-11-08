Taylor Swift und Karlie Kloss beim Football wieder vereint

Nach einer monatelangen Pause gab es am Sonntag endlich wieder einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt von Taylor Swift (36) und Karlie Kloss (34). Die Popikone und das gefragte Model besuchten laut Page Six zusammen ein Spiel im Arrowhead Stadium in Kansas City (Missouri). Dort feuerten sie von einer exklusiven VIP-Loge aus Taylors Ehemann, den NFL-Star Travis Kelce (37), sowie dessen Mannschaft bei ihrem Match gegen die New York Jets an. In der ersten Spielhälfte wirkten die einst eng befreundeten Frauen bestens gelaunt und gingen ganz entspannt miteinander um. Genau das sorgt nun für besondere Aufmerksamkeit. Denn über Jahre hinweg hielten sich hartnäckig Gerüchte, dass es zwischen Taylor und Karlie Spannungen gebe. Umso mehr Blicke zog der gemeinsame Ausflug ins Stadion auf sich, bei dem von einem Zerwürfnis nichts zu spüren war. Stattdessen verfolgten die beiden Seite an Seite, wie sich die Chiefs auf dem Rasen gegen die Gäste aus New York schlugen.

Medienberichte und Stadionaufnahmen zeigen Taylor in einem auffälligen roten Oberteil. Die Sängerin wirkte sichtlich gelöst, lachte viel und unterhielt sich angeregt mit den weiteren Gästen in der Suite. Karlie wich ihr dabei kaum von der Seite und genoss die gute Stimmung sichtlich. Dieses freudige Wiedersehen der beiden Freundinnen ereignete sich fast auf den Tag genau vier Monate nach einem echten Liebes-Highlight: Erst im vergangenen Juli hatten sich Taylor und Travis im legendären Madison Square Garden in New York City das Jawort gegeben. Zu der Hochzeitsfeier war zahlreiche Prominenz geladen. Unter den Gästen befand sich damals auch Karlie, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Joshua Kushner (41) erschien. Ihr Auftritt bei der Trauung hatte viele überrascht. Schließlich war zuvor über eine Entfremdung zwischen ihr und der Braut spekuliert worden.

Einst waren Taylor und Karlie unzertrennlich und galten als das Paradebeispiel für beste Freundinnen. Über die Jahre hinweg rissen die Gerüchte nicht ab, dass zwischen dem Duo Eiszeit herrsche und ihre Beziehung stark belastet sei. Im Vorfeld von Taylors Hochzeit machten sogar Berichte die Runde, nach denen Karlie aufgrund der vermeintlichen Streitigkeiten überhaupt keine Einladung erhalten sollte. Ein Insider stellte die Situation kurz darauf gegenüber dem US-Portal TMZ allerdings ganz anders dar und widersprach den Gerüchten entschieden. Demnach hätten die beiden Frauen ihre Differenzen beigelegt. Damit sei auch der Weg für Karlies Teilnahme an der Feier frei gewesen. Tatsächlich war das Model bei der Trauung schließlich dabei. Nach diesem überraschenden Auftritt ist der gemeinsame Besuch beim Spiel der Chiefs nun ein weiteres Zeichen dafür, dass sich Taylor und Karlie wieder angenähert haben.

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Getty Images Karlie Kloss und Taylor Swift verfolgen das NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New York Jets

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Getty Images Taylor Swift bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, 17. Oktober 2026

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