Vanessa Brahimis Stille im Netz hat ernsten Hintergrund

Um Vanessa Brahimi wurde es zuletzt still. Dahinter steckt ein ernster Grund. Die Der Promihof-Teilnehmerin hat sich in einer Instagram-Story an ihre Fans gewandt und erklärt, warum sie dort zuletzt kaum noch etwas gepostet hat. "Ihr Lieben, wie einige von euch sicherlich bemerkt haben, bin ich aktuell sehr inaktiv hier auf Instagram", begann sie ihr Statement und ergänzte: "Das liegt daran, dass es mir mental und gesundheitlich momentan leider nicht gut geht und ich mich deshalb bewusst zurückziehe, um mich auf meine Gesundheit und meine mentale Erholung zu konzentrieren."

Sie ging auch darauf ein, dass ein neues Reel von ihr einen falschen Eindruck wecken könnte. In dem Clip geht es um eine Zahnbehandlung. Vanessa erklärte jedoch, dass der Clip schon vor drei Wochen aufgezeichnet wurde. "Sobald es mir wieder besser geht und ich etwas zu Kräften gekommen bin, nehme ich euch selbstverständlich ausführlicher bei meiner Behandlung mit", versprach die Das Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit. Auch Fragen zum Ablauf und zu den einzelnen Schritten möchte sie erst beantworten, wenn sie wieder mehr Energie hat. Zum Schluss betonte Vanessa an ihre Community gerichtet: "Danke für euer Verständnis und eure lieben Nachrichten. Ich gebe weiterhin mein Bestes, euch allen zu antworten. Ihr gebt mir so viel Kraft, DANKE!"

Erst wenige Tage zuvor hatte Vanessa ihre Follower an einem sehr schweren Moment teilhaben lassen. Sie meldete sich vor ein paar Tagen weinend aus einem Hotelzimmer in Trier. Vanessa war alleine. Sie sprach von einem erneuten schweren Vertrauensbruch. Sie habe am ganzen Körper gezittert und könne kaum glauben, was passiert sei, berichtete die Influencerin. "Ich gebe mir ganz bestimmt nicht die Schuld dafür, dass ich einem Menschen eine Chance gegeben habe, dass ich vertraut habe und dass ich gute Intentionen und Absichten hatte", räumte sie ein, behielt die Identität der Person aber für sich.

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi im Juni 2026

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RTLZWEI Vanessa Brahimi, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026

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